Víctimas del conflicto armado recibirán financiación en su educación superior

Desde el 12 hasta el 18 de enero de 2022 tendrán plazo las víctimas del conflicto armado interno colombiano que estén cursando o se encuentren admitidos en una Institución de Educación Superior reconocida por el Ministerio de Educación Nacional, para optar por créditos educativos condonables de pregrado.

Desde 2013 el Fondo de Reparación de las Víctimas del Conflicto Armado (FRV) provee estos recursos para el acceso, permanencia y graduación en educación superior a población víctima del conflicto armado.

Las personas que se podrán beneficiar de estos créditos deben estar incluidas en el Registro Único de Víctimas o reconocidas como tales en los procesos de Restitución de Tierras, Justicia y Paz o Jurisdicción Especial de Paz.

Quienes logren obtener esta oportunidad académica podrán cursar programas de pregrado en el nivel técnico profesional, tecnológico o universitario, en modalidad presencial, distancia o virtual en Colombia.

El FRV es una estrategia para la inclusión y atención de la población víctima del conflicto armado en Colombia, que busca otorgar créditos educativos de pregrado en respuesta a lo ordenado por la Ley 1448 de 2011, “por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”.

Los créditos cubren el costo de la matrícula determinado por la Institución de Educación Superior que ofrece el programa académico y asciende hasta once salarios mínimos mensuales legales vigentes (11 SMMLV) por cada semestre.

También contarán con un recurso de sostenimiento por un valor de 1.5 salarios mínimos mensuales legales vigentes (1.5 SMMLV) al beneficiario. Se entrega por semestre y está condicionado a la permanencia estudiantil. Se tienen contabilizadas más de 80.000 víctimas que pueden acceder a estos recursos.

Además, ofrece un recurso de permanencia por la suma de 1 SMMLV por semestre, dirigido a las Instituciones de Educación Superior que desarrollen programas diferenciales y preferenciales con enfoque de reparación integral y que presenten al Ministerio de Educación Nacional los proyectos de inversión.

Los requisitos que deben cumplir las personas que quieran acceder a este beneficio son los siguientes: tener nacionalidad colombiana, ser bachiller, no tener apoyo económico adicional de entidades nacionales u otros organismos para adelantar estudios de educación superior, no ser beneficiario, ni haber sido beneficiario de las líneas de créditos 100 % condonables del ICETEX, ni ser beneficiario del componente equidad del programa Generación y no tener título universitario.

Es fundamental que los beneficiarios estén admitidos o en proceso de admisión en una institución de Educación Superior o estén cursando algún semestre de pregrado en una Institución de Educación Superior reconocida por el Ministerio de Educación Nacional, además de haber presentado la prueba Saber 11º.

Las inscripciones se hacen a través de la página web del ICETEX, en las fechas y bajo las condiciones establecidas. El crédito condonable no financiará los demás gastos como inscripciones, habilitaciones, certificaciones y/o constancias, derechos de grado, materiales, cursos de idiomas, seminarios, los cuales deberán ser asumidos por cada beneficiario.

Desde la coordinación del FRV destacaron que: “Es importante tener en cuenta que este fondo, a pesar de ser un crédito, no necesita un deudor solidario y no hay un estudio de crédito ya que los mismos aspirantes respaldan la obligación”.

Desde el Gobierno nacional esperan que este FRV pueda apoyar emprendimientos e iniciativas de negocio de más de 250.000 víctimas, fortalecer negocios de más de 600.000 víctimas, beneficiar a más de 20.000 víctimas con programas de generación de ingresos y autoempleo y apoyar a más de 20.000 víctimas mayores de edad serán atendidas en programas de alfabetización.

