Falleció el actor Edgardo Román, padre del también artista Julián Román

Este viernes 7 de enero hay luto en la televisión y el cine colombiano, se conoció que el famoso actor José Edgardo Román, a sus 71 años de edad falleció.

Hasta el momento lo único que se sabe es que desde hace un tiempo, el actor estaba enfrentando un cáncer y su hijo, el también actor Julián Román, había informado que su padre padecía “una enfermedad difícil y llena de altibajos”. Sin embargo, todavía se desconocen las circunstancias en las que se dio su fallecimiento.

Román, durante sus últimos años, se había dedicado a formar a las nuevas generaciones de actores del país. Además, también se destacó por su trabajo como docente de actuación en su laboratorio artístico teatral “ACTUEMOS” desde 1993 y como director del grupo de teatro del banco cafetero.

Es recordado especialmente por sus actuaciones en ‘Los victorinos’, ‘Pura Sangre’, y ‘El fantasma del Gran Hotel’, entre otras producciones. Con más de 50 años de carrera artística, Edgardo Román se convirtió en una de las figuras más reconocidas en la televisión nacional, haciéndose también merecedor de un Premio India Catalina y otro Simón Bolívar de televisión.

El bogotano nació el 4 de agosto de 1950 y, a lo largo de sus 71 años, actuó en más de 80 producciones de cine y televisión. También destacan entre sus trabajos su paso por ‘Águilas no cazan moscas’, ‘Baby sister’, ‘Bolívar: el héroe’ y el papel que interpretó de Jorge Eliécer Gaitán, por los que también se hizo reconocido a nivel internacional.

En redes sociales ya se han manifestado algunos colegas del fallecido actor enviando el pésame a la familia. Uno de los primeros fue su colega Julio César Herrera, quien trinó reconociendo la labor que hizo en vida el padre de Julián Román.

“La muerte recordándonos la vida. Buen viaje al otro plano a Don Edgardo Román. Su trabajo siempre tuvo verdad”, escribió el actor generando varias reacciones por parte de otros usuarios de las redes.

La muerte recordándonos la vida.

Buen viaje al otro plano a Don Edgardo Román.

pic.twitter.com/p6b0Ea3Nd1 — julio cesar herrera (@JULIOC_HERRERA) January 7, 2022

Otros famosos como Juana Uribe, Mónica Rodríguez y Félix de Bedout publicaron sus respectivos mensajes de admiración ante la partida del gran actor. Destacaron varios de sus personajes y su esfuerzo para formar a otros actores, entre ellos, su hijo.

— juana uribe (@juanauribep) January 7, 2022

Talento innegable, maravilloso actor.

Adiós a un grande: Edgardo Román.

— MÓNICA RODRÍGUEZ (@MONYRODRIGUEZOF) January 7, 2022

— Félix de Bedout (@fdbedout) January 7, 2022

Por su parte, los colegas Andrea Guzmán y Andrés Parra enviaron un mensaje de solidaridad para Julián Román en estos momentos.

Edgardo Román , que grande actor y que afortunados los que pudimos trabajar y con el.

— Andrea Guzmán (@Andreaguzpa) January 7, 2022

— Andrés Parra (@SoyAndresParra) January 7, 2022

— JuanSebastiánAragón (@juan_s_aragon) January 7, 2022

Desde el año pasado se sabía que el tratamiento de quimioterapias del famoso actor se había visto afectado a causa de la pandemia por el covid-19. En 2020, Julián Román ya había hecho una denuncia pública ante la negligencia del sistema de salud que estaba vulnerando los derechos de su padre.

La denuncia de Julián frente a la situación que vivió su padre con la EPS Medimás a la que está afiliado se dio en noviembre, a través de sus redes sociales, y en una entrevista en la W Radio, el actor aseguró que la entidad médica “escribía mal sus órdenes”, lo que retrasaba los procesos en el tratamiento que busca mejorar la salud de su padre, además, denunció que, a causa de pandemia, ha sido imposible conseguir una cita médica.

La denuncia de Julián y de Edgardo dio resultados rápidamente. Días después de los testimonios de ambos actores, la EPS aseguró que había autorizado los servicios que requiere Edgardo teniendo en cuenta su padecimiento: transporte especial, consulta domiciliaria, enfermería domiciliaria y procedimientos médicos requeridos por los profesionales de la salud respectivos.

De la misma manera, en otra entrevista con la misma emisora, durante esa misma época, recordó que su padre padece de cáncer. “Es una locura. Mi padre tiene cáncer desde hace unos años y, no sé si es por el tema de la pandemia, se ha vuelto imposible tener una cita (...) Yo he tratado de estar alejado de las redes porque no me interesaba, pero me recomendaron que lo hiciera para poder hacerlo visible y que esta entidad tome cartas en el asunto”, comentó en su diálogo con la emisora.

