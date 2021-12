Estos son los mejores colegios de Colombia, según las pruebas Saber Foto: Colprensa

En las últimas horas el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) reveló un balance respecto a los resultados de las Pruebas Saber 11, realizadas por los estudiantes de calendarios A y B de los colegios públicos y privados del país. Es por esto que, gracias a las calificaciones obtenidas por los evaluados, se pudo conocer el ranking de los mejores colegios de Colombia.

Ahora bien, a pesar de haber sido un año de pandemia, los resultados obtenidos por los estudiantes no fueron tan cambiantes respecto a los conseguidos en años anteriores pues, de acuerdo con la directora del ICFES, Mónica Ospina, en declaraciones recogidas por el diario El Universal, esto se debe principalmente a que la prueba mide los conocimientos adquiridos durante toda la vida del estudiante y no a partir del último año.

Sin embargo, la funcionaria dejó claro que para el año 2021 se evidenció una ligera reducción en los resultados de algunas competencias, tales como matemáticas y ciencias ciudadanas. De hecho, relató que se trata de apenas un punto más bajo en comparación con años anteriores.

Pero esto no es nuevo, ya que cada año, más exactamente desde 2017, se viene presentando dicha reducción y, si bien es leve y no es para prender las alarmas, sí es importante estar atentos a las grandes diferencias que se pueden presentar en las instituciones educativas.

Por otro lado, la directora también confirmó que en disciplinas como el inglés este año hubo un aumento de 2,5 puntos en el puntaje de la prueba, lo que deja entrever que el país ha estado mejorando en la enseñanza de dicha materia.

Ahora bien, respecto al número de evaluados, el ICFES reveló que fueron un total de 556.000 estudiantes los que presentaron la prueba, reflejando que el promedio se mantiene estable conforme pasan los años.

“Ese número de evaluados se ha mantenido muy estable en el tiempo, en comparación con el año 2017 se evaluaron 552.000 estudiantes, para el año 2020 si fue un poco menor, fue de 514.000″, explicó la directora de acuerdo con El Universal.

Es importante tener en cuenta que las pruebas que se realizarán el próximo año volverán a la metodología tradicional, es decir que los estudiantes harán la prueba en un solo día y esta será respondida con papel y lápiz.

MEJORES COLEGIOS DE ACUERDO CON LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS

Según lo anunciado por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación el Colegio Nuevo Cambridge, ubicado en Floridablanca, Santander, y de calendario B, tiene la mayor puntuación (394 puntos) obtenida en el país. Además, el año pasado también fue reconocido por tener a uno de los tres estudiantes que alcanzaron puntaje perfecto.

Tras este aparecen las siguientes instituciones completando el Top-10:

- Liceo Campo David en Bogotá (386 puntos) – Calendario A

- Cambrigde School de Pamplona (384 puntos) - Calendario A

- Colegio Bilingüe Diana Osse de Cali (376 puntos) – Calendario B

- Gimnasio Colombo Británico de Bogotá (375 puntos) - Calendario A

- Anglo Americano de Bogotá (374 puntos) - Calendario A

- Centro Educativo Boston International de Barranquilla (374 puntos) - Calendario A

- Colegio Santa Francisca Romana de Bogotá (371 puntos) - Calendario B

- Colegio San Carlos de Bogotá (368 puntos) - Calendario B

- Colegio Bilingüe Buckingham de Bogotá (368 puntos) - Calendario B

Así mismo, si se habla de los colegios públicos con el mayor puntaje, los cinco mejores son liderados por la Institución Educativa Distrital Alexander Von Humbolt de Barranquilla (355 puntos).

- Institución Educativa Municipal Nacional de Pitalito (343 puntos)

-Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central de Bogotá (337 puntos)

- Liceo Colombia de Bogotá (333 puntos)

- Liceo Integrado de Bachillerato Universidad de Nariño de Pasto (331 puntos).

En resumen, los colegios que obtuvieron los mejores resultados en las pruebas Saber 11 de este año están ubicados en las ciudades de Bogotá, Floridablanca, Cali y Pamplona.

Recordemos que los puntajes se pueden interpretar de dos maneras diferentes. La primera, la clasificación de acuerdo con el promedio de puntos obtenidos por los estudiantes de grado once de cada colegio sobre un máximo posible de 500, y el otro de acuerdo a un índice global calculado por la entidad teniendo en cuenta diferentes variables, el cual se mide en una escala de 0 a 1. No obstante los datos no influyen en el ranking de los mejores colegios de Colombia, dado que esa no es la función del Icfes y que la calidad no puede ser solo medida con los resultados de las pruebas Saber 11.

Finalmente, es de resaltar que las secretarías de educación con mejores promedios fueron: Tunja (286), Envigado (284), Duitama (283), Chía (282) y Sabaneta (281). En contraste, los más bajos fueron Chocó (193), Uribia (194), Turbo (208), Tumaco (209) y Vaupés (201).

