Cinco colombianos que correrán con otros equipos en la temporada de ciclismo World Tour 2022

Ávaro Hodeg firmó con el UAE Emirates y se unirá como velocista a Gaviria y Molano. DECEUNINCK QUICK STEP

En 2022, como en los últimos tiempos, los cafeteros son llamados a ser protagonistas en el ciclismo de élite. Aquí, algunos de los que intentarán brillar con otros equipos.

5. ÁLVARO HODEG

El ciclista colombiano Álvaro Hodeg celebra una victoria en una foto de archivo. EFE/ Tor Erik Schroeder/

El monteriano Álvaro Hodeg dirá adiós al Deceuninck-Quick Step después de más de cuatro años para fichar por el UAE Team Emirates, donde también destacan los velocistas Juan Sebastián Molano y Fernando Gaviria, que lleva ya dos temporadas sin conseguir los triunfos deseados y de quien se especuló su salida.

“Hodeg es un gran talento. Tiene mucha calidad y no solo es un ciclista talentoso, sino también una gran persona y el tipo de atleta que queremos en nuestro equipo. Estamos convencidos de que el ciclismo aún no ha visto todo el potencial de lo que puede hacer este tipo”, afirmó Joxean Matxin Fernandez, manager el equipo UAE. Hodeg se reunirá con Gaviria, con quien estuvo en el equipo belga en 2019 y a quien apoyó en varias clásicas de primavera, aunque no en el Giro de Italia donde el corredor de La Ceja ganó la “maglia cicliamino” de mejor embalador.

4. SERGIO HIGUITA

Sergio Higuita se disculpó con el EF Education y logró salvar su contrato: “cometí un error” / EF EDUCATION NIPPO

Sergio Andrés Higuita, que entre 2019 y 2021 compitió en el ahora llamado EF Education Nippo, integrará las filas del Bora Hansgrohe a partir del año que se avecina y durante tres temporadas. Será el primer colombiano en militar en una escuadra alemana de ciclismo, que se queda sin Peter Sagan y buscará reconstruirse con el apoyo del corredor de Medellín.

En el EF se desempeñó como gregario de Rigoberto Urán en las dos últimas ediciones del Tour de Francia, en las que también buscó pelear una victoria de etapa, aunque no le alcanzó. En el 2020 se coronó ganador del campeonato nacional de ciclismo de Colombia, razón por la que portó la bandera del país en su uniforme durante toda la temporada.

3. ESTEBAN CHAVES

Imagen de archivo del ciclista colombiano Esteban Chaves. EFE/Toni Albir/Archivo

Luego de ocho años en el conjunto australiano BikeExchange, con el que en especial deslumbró la campaña 2016, cuando fue segundo en el Giro de Italia y tercero en la Vuelta a España, Esteban Chaves dará un paso para seguir creciendo a nivel profesional.

Chavito, de 31 años de edad, competirá en 2022 en el EF Education Nippo, es decir, será compañero del Toro de Urrao. La intención del equipo norteamericano es que pueda pelear la camiseta de puntos en el Tour de Francia, y, de retomar el nivel de temporadas atrás, por qué no ser líder en alguna de las tres grandes vueltas. Después de Rigo, quizá el escalador de más categoría en esta escuadra es Hugh Carthy.

2. IVÁN RAMIRO SOSA

13-10-2021 El ciclista colombiano Iván Ramiro Sosa en La Vuelta 2020, en la etapa 12 entre Pola de Laviana y el Alto del Angliru DEPORTES LUIS ANGEL GOMEZ/PHOTO GOMEZ SPORT

Iván Sosa, que en el Team Ineos Grenadiers no tuvo la curva de crecimiento esperada, si bien en 2021 se coronó campeón del Tour de la Provence superando a Egan Bernal, correrá en 2022 con el Movistar Team. Para algunos será el reemplazo de Miguel Ángel López, aunque con 24 años de edad tiene menos experiencia. ‘Pasca’ se encontrará en Movistar con otros dos jóvenes: los boyacenses Juan Diego Alba y Éiner Rubio.

“Por varias razones, Iván todavía tiene que demostrar todo lo que es capaz de hacer, así que es un poco incógnito”, manifestó el entrenador Patxi Villa, quien trabaja en la modernización del equipo español, donde en especial brilló Nairo Quintana.

1. MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ

Supermán López solo duró una temporada con el Movistar Team. EFE/EPA/Christophe Petit Tesson/Archivo

Miguel Ángel López, quien fichó por el Movistar Team esta temporada con el objetivo de ganar una de las tres grandes, regresará a la que, en sus palabras, siempre fue su casa: el Astana-Premier Tech. El nacido en Pesca no rindió lo esperado en el más reciente Tour de Francia y en la Vuelta a España, donde hasta la etapa 19 fue top 3, se retiró de manera intempestiva.

Su objetivo en 2022 con el equipo de Kazajistán será ganar el Giro de Italia, aunque no descarta correr el Tour de Francia, donde podría llegar a ser capo de filas con Vincenzo Nibali, o la Vuelta a España, donde sería supergregario y segundo del español David de la Cruz.

