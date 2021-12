Dominic Wolf publicó mensaje en referencia a Zac Morris: “También me aburrí... por eso decidí irme”

A comienzos del es de diciembre los seguidores del influenciador Zac Morris se enteraron que el norteamericano s ya no vivía en Colombia porque se aburrió, lo que más molesto a las perosnas que lo apoyaban en redes fue que la noticia s dio a conocer en un entrevista dada al periódico El Clarín de Argentina y que por mucho tiempo se viralizó en redes debido a que decía amar a Colombia, tanto así que recibió la nacionalidad.

“Me convertí en el gringo colombiano, aunque ya me aburrí de eso (...) Me aburrí de Colombia, ya no me daba la emoción que me daba al principio”, anotó para el diario argentino.

Hasta el momento parecía que ningún otro extranjero famoso en redes por impulsar a Colombia como destino turístico se iba a pronunciar, hasta que este fin de semana Dominic Wolf, el alemán-ruso colombianizado hizo referencia al tema.

El alemán publicó una secuencia de fotos en las que posaba con diferentes carteles y las primeras decía: “También me aburrí... Por eso decidí irme”, pero diferente a lo que declaró Morris en su momento el mensaje de Dominic no hacía referencia a Colombia, por lo que el mensaje dio un giro que decía “Eso es lo que me pasó hace 6 años en Alemania. Y llegué a Colombia, y decidí quedarme acá”.

En las últimas fotografías aparece Wolf sonriendo mientras sostiene un cartel que dice “caíste! jaja”. Después, celebra al país: “Que viva la tierrita”. En redes los internautas no dieron espera y en los comentarios anotaron que la publicación iba dirigida al ‘gringo colombiano’: “Ahí te hablan Morris”.

Recodemos que ante la indignación que levantó la entrevista de Zac, el infuenciador estadounidense hizo algunas aclaraciones en redes. Utilizando una tableta digital comenzó a publicar las imágenes en las que indicaba los motivos por los que se había aburrido y además, las razones por las cuales como turista nunca se aburrió.

“Cuando era turista nunca me aburrí en Colombia”, expresaba la primera de las imágenes, y continuó: “Los turistas en Colombia no tienen que ver la realidad del país. Los turistas en Colombia no son impactados por la desigualdad y la corrupción. Los turistas en Colombia no son impactados por la falta de oportunidades, educación y salud”.

Otro de los aspectos que mencionó que viven los nacionales y no los visitantes extranjeros tiene que ver con la percepción de inseguridad que viven algunas zonas de país, además: “Los turistas en Colombia no tienen que vivir con el sueldo mínimo (viven con mucho más). Los turistas en Colombia no viajan en el transporte público”.

Y concluyó: “Todo lo que nos duele a los colombianos jamás le va a doler a un turista de la misma forma, los turistas en Colombia viven en una burbuja donde Colombia es perfecto. Colombia es un país hermoso, con cultura y tradiciones increíbles. Su pueblo es noble, lindo y honrado, pero ser colombiano es muy difícil y ningún turista va a entender eso”.

“Aunque los colombianos ya no me quieran, solo pido que me entiendan una cosa. Nunca dejé de querer a Colombia, solo llegué a conocerlo más. Aunque perdiera likes y seguidores, no pude seguir diciéndole a los mismos colombianos que su país es un paraíso, sabiendo que mi experiencia de vivir en Colombia no ha sido muy distinta a la experiencia del pueblo. Colombia sigue siendo un paraíso para mí, nada más que me aburrí de ignorar la realidad de la mayoría de los Colombianos”, es el texto con el que Zac Morris acompañó su carrete de imágenes en Instagram y que rápidamente se han hecho virales.





SEGUIR LEYENDO