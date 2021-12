Es oficial: Santiago “Sachi” Escobar es el nuevo técnico de Universidad de Chile

"Sachi" Escobar, nuevo técnico de la Universidad de Chile. Imagen cortesía de El Universo.

Anunciado a través de las redes sociales del club, Santiago “Sachi” Escobar será el nuevo técnico de Universidad de Chile de cara a la temporada 2022.

“Sus ex dirigidos y conocidos lo definen como un gran líder dentro del camarín, cercano, exigente y muy trabajador. Busca siempre el protagonismo y es capaz de adaptarse a las necesidades y capacidades de su plantel”, fueron las elogiosas palabras de bienvenida a “Sachi” quien arribará a Santiago en los primeros días de enero.

Un técnico con un presente vibrante

Escobar es un técnico de procesos y resultados, estimado por las aficiones de equipos como Atlético Nacional y Universidad de Católica de Ecuador.

Este último equipo cerrará el ciclo de “Sachi” en el cono norte de Suramérica después de cuatro años al frente.

De su paso por el fútbol del país vecino quedan 141 partidos, un cupo en fase de grupos a la Copa Libertadores de 2021 con una efectividad de 33.7%, mientras en la Serie A de la primera división del fútbol ecuatoriano disputó 33 partidos, de los cuales ganó 14, perdió 9 y empató 7 para un promedio de 58.73%.

Archivo: el exentrenador de Universidad Católica de Ecuador, Santiago Escobar Saldarriaga. EFE/José Jácome/Archivo

El estratega también es recordado con cariño por la afición de Atlético Nacional, club en el que conquistó dos títulos de torneos cortos, se quedó con el Apertura de 2005 y repitió seis años después.

“Sachi”, quien combatió un cáncer de próstata durante 2021, fue un ejemplo de cómo asumir la responsabilidad de dirigir un equipo de alto rendimiento mientras lidiaba con la enfermedad.

El timonel de 57 años manifestó sentirse fuerte durante los tratamientos, que completó en Medellín, y que por su trabajo utilizó la medicina para dar la pelea para superar la enfermedad.

“Mis ganas de estar en actividad son grandes y me gusta tener la mente ocupada en lo que más me gusta, que es el fútbol. Siempre que pueda, voy a estar; me siento fuerte, me siento bien y por eso decidí venir estos días a Ecuador”, indicó en su momento.

No obstante su pasión por la Católica de Ecuador, “Sachi” Escobar renunció a la dirección técnica en octubre de 2021.

El reto: La Universidad de Chile

Santiago “Sachi” Escobar llega al país austral con el desafío de conservar la plaza en primera división del emblemático club chileno, cuyo salvamento ocurrió en la última fecha del torneo regular.

Después de este logro, el estratega antioqueño tendrá la tarea de lograr que la U recupere importancia en el torneo y vuelva a los primeros puestos del Campeonato Nacional.

La llegada del técnico colombiano fue bien recibida por medios locales, dada la trayectoria internacional de “Sachi” así como por su compromiso por mantener procesos futbolísticos en los clubes que ha dirigido.

Escobar tendrá su primera experiencia el fútbol chileno después del paso de otros técnicos exitosos en el fútbol austral como el venezolano Rafael Dudamel, Esteban Valencia y Cristian Romero, quienes han dejado huella en el Campeonato Nacional.

De acuerdo con medios chilenos, la U inicia su reestructuración con nuevo entrenador y buscará con su nuevo técnico avanzar en el tema de refuerzos para el próximo año.

De este manera fue recibido el baluarte colombiano por las redes sociales del club chileno:

Bienvenido, Santiago Escobar! El DT colombiano llega al Romántico Viajero para dirigir a nuestro Primer Equipo masculino. Éxito y con todo este, profe!

