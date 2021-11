Farah y Cabal ganan, pero a Colombia no le alcanza y termina su participación en Copa Davis

Tenis - Finales de la Copa Davis - Grupo E - Estados Unidos v Colombia - Pala Alpitour, Turín, Italia - 28 de noviembre de 2021 Reilly Opelka y Jack Sock de los EE. UU. con los colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah mientras se retiran del partido REUTERS / Massimo Pinca

Este 28 de noviembre Colombia finalizó su participación en Copa Davis con punto altos y al mismo tiempo el agridulce de que se pudo avanzar a los cuartos de final. El equipo bajo la capitanía de Alejandro Falla finalizó segundo del Grupo E con tres partidos perdidos y tres ganados. Italia, que avanzó a la siguiente fase, ganó cuatro de sus compromisos, mientras que Estados Unidos solo triunfó en dos de sus seis apariciones.

A cuartos de final pasan los primeros de cada uno de los grupos y los dos mejores segundos. Para mala fortuna, aunque Colombia ocupó la segunda plaza, hubo otros que también lo hicieron ganando un partido más, tal es el caso de Serbia y Suecia. De ahí su imposibilidad de avanzar.

Quienes ganaron los tres juegos de los colombianos fueron Juan Sebastián Cabal y Roberth Farah (en los dos partidos de dobles) y Daniel Galán. También estuvo cerca de imponerse Nicolas Mejía, pero cayó ante el norteamericano Frances Tiafoe en un partido definido en el tiebreak.

Cabal y Farah vencieron a los italianos Jannik Sinner y Fabio Fognini el sábado (6-7, 6-4 y 6-2.) y a los estadounidenses Jack Sock y Reilly Opelka el domingo; este último partido no duró ni siete minutos pues los rivales de los colombianos se retiraron por lesión. Por su parte, Daniel Galán venció a John Isner por 3-6, 6-3 y 7-6 (5-7)

Mejía no solo se robó el protagonismo por la manera en que batalló con Tiafoe, sino por sus lágrimas al caer derrotado, pues Colombia perdía su opción de avanzar a cuartos de final.

LAS DECLARACIONES DE MEJÍA

Nicolas Mejía afirmó que el avión de regreso a Colombia saldrá a las 6 a. m. del lunes, hecho que le alegra pues será menos el tiempo que pase en vela al no logar vencer a Tiafoe pese haber jugado un partido de ensueño.

“Tenía un poco de nervios de que me cagara y no estuviera a la altura de la situación porque uno siempre tiene esos pensamientos, pero al fin y al cabo lo que da tranquilidad y confianza es lo que he venido haciendo los últimos meses. Sé que lo que he hecho, lo he hecho muy bien y no tengo qué reprocharme. Tengo que seguir por este camino y cosas grandes llegarán. Hoy me va costar dormir, pero estoy seguro que manteniendo esa continuidad y calidad voy a poder hacer grandes cosas por el tenis”, comentó.

El tenista de 21 años de edad también expresó la emoción de ver a Juan Guillermo Cuadrado, uno de los referentes de la selección Colombia, alentándolo desde las gradas. El futbolista asistió aprovechando que el juego se disputaba en Turín, donde el juega con la Juventus. Eso sí, Mejía lamentó no haberle podido dedicar un triunfo.

“Sabía que iba a venir a verme y había dicho que sí venía no podíamos perder, no le podía hacer gastar la venida, pero lastimosamente no gané. Lo escuchaba decir mi nombre, es un ídolo, trataba de no pensar en eso porque tenía un hombre al frente que le estaba pegando durísimo y me estaba matando, el tipo era muy duro. Es un orgullo muy grande que me haya podido ver, pero lastimosamente no pude ganar, pero creo que lo disfrutó tanto como yo”, comentó.

