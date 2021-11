Juan Guillermo Cuadrado, en el once ideal de la Conmebol tras la fecha 14 de las eliminatorias

Juan Guillermo Cuadrado jugó como lateral derecho en el partido ante Paraguay, el pasado 16 de noviembre. Foto: Guillermo Legaria/Getty Images

Pese a que el último partido de la selección Colombia por las Eliminatorias Sudamericanas Catar 2022 no fue el mejor, sobre todo por la dificultad para generar juego en ataque, uno de los futbolistas cafeteros figuró en el once ideal de la Conmebol dado a conocer este 18 de noviembre: Juan Guillermo Cuadrado.

El nacido en Necoclí (Antioquia) no aportó tanto a nivel ofensivo como en otras ocasiones en el compromiso ante Paraguay el 16 de noviembre; encarando, particularmente, no le fue bien, pero en la contención del rival como lateral derecho no hubo qué reprocharle. De ahí que figure entre los mejores del continente.

Un aspecto para resaltar es que si bien el once ideal es compartido por la Conmebol, son los fanáticos quienes eligieron a los mejores jugadores de esta fecha en las eliminatorias mediante las stories de Instagram de esta confederación.

El mejor guardameta en la jornada 14 de las eliminatorias fue Pedro Gallese (Perú) , mientras que en la línea defensiva aparecen Pervis Estupiñán (Ecuador), Piero Hincapié (Ecuador), Éder Militao (Brasil) y Juan Guillermo Cuadrado. El mediocampo lo integran Christian Cueva (Perú), Fabinho (Brasil), Renato Tapia (Perú) y Rodrigo de Paul (Argentina). Entretanto, los delanteros reconocidos por la fanaticada fueron Marcelo Martins (Bolivia) y Gianluca Lapadula (Perú).

Acerca del reconocimiento de Cuadrado por su actuación ante los guaraníes también se pronunció la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), que compartió en su sitio web:

“El jugador de nuestra Selección Colombia Masculina de Mayores, Juan Guillermo Cuadrado, fue elegido por la CONMEBOL en el once ideal de la fecha 14 de las Clasificatorias Sudamericanas rumbo a la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022. El lateral se destacó en el partido frente a Paraguay disputado en Barranquilla”.

El próximo partido del combinado tricolor por las Eliminatorias Sudamericanas Catar 2022 será ante Perú, el 27 de enero, con el que iguala en puntos (17) si bien lo supera por diferencia de gol. En esa fecha lo ideal sería contar con Cuadrado, dado que ha sido uno de los referentes del equipo los últimos años, así como con Radamel Falcao García, que se recupera de una lesión en su aductor derecho, y James Rodríguez, pues con Al-Rayyan ha estado retomando ritmo de competencia.

Luego del enfrentamiento ante los incas, Colombia visitará a Argentina el 1 de febrero. El 24 de marzo recibirá a la selección de Bolivia y el 29 de ese mismo mes, cerrará enfrentando a Venezuela.

CUADRADO AFIRMA QUE HAY QUE DAR EL 200 %

Una vez terminado el compromiso con Paraguay, en conferencia de prensa, Cuadrado manifestó que no se ha cumplido con la tarea de sumar en Barranquilla, aunque no por eso se puede perder la esperanza de avanzar a la cita mundialista del año que se avecina. “No hay que buscar excusas, tuvimos opciones. Debimos concretarlas y no se dio. Tenemos que seguir creyendo”, expresó.

¿Cuál es la solución para llegar el nivel soñado? “Creo que debemos poner un poco más de nosotros. Cada uno tiene que esforzarse más. Dar el 200 % y simplemente seguir agradeciendo a Dios en cada momento porque, aunque no conseguimos los resultados que queremos, él sigue tratando de ayudarnos. Tenemos que seguir creyendo y confiando que se puede lograr”, concluyó. Hasta el momento, tranquiliza que la selección sigue dependiendo de sí.

