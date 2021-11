Director deportivo del Astana y su voto de confianza en Superman López: “todavía tiene margen de mejora” BETTINI PHOTO

Luego de la máxima polémica de la temporada en el ciclismo, protagonizada por el ciclista colombiano Miguel Ángel López y el Movistar Team en la Vuelta a España, el nacido en Pesca regresó al Astana Premier Tech tras llegar a un acuerdo y firmar un contrato que lo vincula al equipo kazajo por las próximas dos temporadas (2022-2023).

A pesar de los comentarios que surgieron sobre su profesionalismo, pues se le culpó de generar el caos a la interna de la escuadra española, hay quienes aún confían en las capacidades del corredor para luchar por las grandes vueltas.

Este es el caso de Giuseppe Martinelli, director deportivo de su nuevo equipo, el Astana Qazajstan, a donde llega “Supermán” tras su estadía en Movistar, quien aseguró que “aún tiene margen de mejora”, pues tienen presente el recuerdo de las grandes actuaciones que hizo el pedalista entre 2015 y 2020.

En entrevista con Spazio Ciclismo, Martinelli destacó las condiciones del colombieno y dejó claro que desde el equipo de trabajo lucharán por sacar su mejor versión.

“Miguel Ángel no quería irse de nuestro equipo en 2020, prefería quedarse con nosotros, pero el presupuesto era realmente pequeño. A la primera oportunidad nos llamó para volver. Creo que todavía tiene margen de mejora. No olvidemos que ganó una etapa del Tour el año pasado y luchó en la Vuelta hasta el final por el podio. Aún no sé qué pasó y se ha hablado mucho. Creo que es importante para que su moral vuelva a estar alta, y donde obtuvo sus mejores resultados”, manifestó el ex ciclista italiano.

El equipo kazajo se ha reforzado con varios ciclistas importantes, ya que a la llegada de López hay que sumar la de otro de sus ex corredores: el italiano ganador de las tres grandes vueltas, Vincenzo Nibali, quien también se encontraba en los planes de Giuseppe Martinelli.

“Apoyé el regreso de Nibali e insistí en su fichaje por el Astana. Sin duda será un año importante para él y para nosotros, será un arma importante para el equipo. Es un ciclista que siempre está disponible. Para él es un regreso a casa, con su familia”, concluyó.

SUPERMÁN AFIRMÓ QUE EL MOVISTAR LE TRUNCÓ LA TEMPORADA 2021

A finales del mes de octubre, el corredor Miguel Ángel López aseguró que su ex equipo, el Movistar Team, le impidió terminar el Tour de Francia en 2021 y asistir a los Juegos Olímpicos de Tokio, dos de las principales carreras del año.

El pedalista de 27 años, que dejó la escuadra española para vincularse nuevamente al Astana, dijo que el director deportivo Eusebio Unzué y sus colaboradores obligaron su retiro tempranero en medio del Tour.

Al terminar la etapa 18, a falta de tres jornadas, “me estaban esperando Eusebio (Unzué), los directores y me dicen que me voy para casa”, dijo López en medio de la rueda de prensa hecha para su presentación con el Astana.

La decisión del equipo truncó sus planes de “llegar hasta París”, pese a que se sentía en condiciones físicas para terminar la carrera, agregó. Además, el español Unzué también le impidió viajar a Tokio en julio para disputar las justas olímpicas en representación de Colombia.

“Yo estaba bien para poder ir”, pero “Eusebio no me da permiso para ir a la olimpiada”, para evitar, según ellos, la sobrecarga física, añadió.

El punto más álgido de la confrontación entre López y el Movistar se dio en la Vuelta a España, la última gran cita del año. El “escarabajo” se bajó de la bicicleta en la penúltima etapa cuando tenía opciones de ocupar el podio. A falta de veinte kilómetros, mientras perseguía al grupo de los favoritos, López decidió parar, visiblemente enfadado.

Tras salir del Movistar por la puerta trasera, el nacido en el departamento de Boyacá regresó al Astana, la escuadra con la que debutó en el primer nivel del ciclismo mundial. López ya había corrido seis temporadas con el equipo kazajo antes de unirse al Movistar a finales de 2020.

La enseñanza es “estar donde uno se sienta bien, donde uno pueda lucirse sin que te priven de alguna cosa”, concluyó.

