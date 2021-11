El colombiano Sebastián Montoya terminó de cuarto en su segundo año en la F4 italiana

Sebastián Montoya cerró su temporada con nueve podios: cinco veces fue segundo, y cuatro veces, tercero. Foto: Telmex-Telcel-Claro

Sebastián Montoya, piloto de la escudería Telmex Claro, que debió abandonar la última ronda de la F4 Italiana en Monza, finalmente cerró la temporada en el cuarto lugar en la tabla general de clasificaciones.

El sábado 30 de octubre el hijo del corredor colombiano Juan Pablo Montoya, en los primeros dos heats, ocupó un quinto y un segundo puesto, lo que le permitió subir al podio en Monza, colocándose tercero del campeonato de forma transitoria.

Aunque logró estar en el podio, en la tercera competencia de esta última jornada del campeonato, las condiciones adversas de pista no le permitieron al piloto Telmex Claro sumar los puntos necesarios para entrar en el top de los tres primeros en las clasificaciones.

Cabe resaltar que, aunque no es el mejor resultado, Sebastián Montoya quedó un buen lugar, pues en este certamen demostró su progreso luego de haber partido de octavo, para ir rodar en la sexta posición, justo detrás del grupo de cabeza, pero cometió un error cuando se movió para mantener el calor en sus neumáticos detrás del coche de seguridad y se retiró en Curva Grande. Causando así que esta actuación lo dejara sin puntos para sumar, acumulando finalmente 194 puntos, asimismo ubicándolo de cuarto en la tabla general.

Tras finalizar la carrera el Montoya comentó que: “Terminamos el último día de carreras de esta temporada, largamos octavos en pista bien complicada y, sí, fue una buena carrera hasta el momento del safety car, había remontado a sexto y ahí tenía el tercer lugar del campeonato, pero las temperaturas de las llantas me complicaron y me estrellé, no era como quería terminar la temporada, que ha sido con mucha mala suerte, pero todo lo que he aprendido ha sido espectacular. Gracias a todos mis patrocinadores, al equipo y todos ustedes por este gran apoyo”.

Recordemos que antes de esta competencia, Montoya había estado en el Autódromo Internacional de Mugello, certamen en el que, según los test colectivos realizados en la pista de toscana en los días 14 y 15 de septiembre, el colombo-americano fue el más rápido en el primer día de las pruebas en Mugello, con una vuelta de 1 m 47.819s, además de haber girado durante 136 vueltas.

Para ese momento, en una rueda de prensa, Sebastián Montoya comentó: “Estamos listos para la penúltima ronda del Campeonato Italiano de Fórmula 4 en Mugello, que para mí es una pista bastante buena, me gusta mucho, el año pasado tuvimos unas buenas carreras ahí. El test este año fue muy positivo, íbamos muy rápido, entonces vamos a seguir empujando, como lo hemos hecho todo el año para cerrar la temporada bien, ya que nos faltan Mugello y Monza y vamos con todo hacia adelante”.

SEGUIR LEYENDO: