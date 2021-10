Polémica en Cartagena por la construcción de un parque de diversiones junto a un hospital. Foto: Instagram @loopingpark

Una nueva polémica se volvió a presentar en Cartagena en las últimas horas por lo que será la inauguración del parque de diversiones Looping Park, el próximo 8 de octubre, en el sector del centro recreacional Napoleón Perea y el Centro Comercial Plaza Colón.

El debate surgió porque este centro de atracciones se encuentra cerca de la zona de urgencias de la Clínica Blas De Lezo. Esta situación la puso en conocimiento César Cárcamo, representante de las Veedurías Comunitarias en el Consejo Territorial de Seguridad Social de Cartagena, quien argumentó que, de acuerdo con las normativas de la ciudad, dicha obra “no tiene sentido” por su ubicación.

“De acuerdo con el Artículo 15 del Decreto 948 de 1995, en el que se clasifican los sectores de restricción de ruido ambiental, el principal sector en el cual se debe permanece en tranquilidad y silencio, son las áreas urbanas donde estén situados hospitales, guarderías, bibliotecas, sanatorios y hogares geriátricos. Que estén pensando en hacer un parque de diversiones al lado de un hospital, no tiene sentido”, puntualizó en diálogo con El Universal.

Justamente, Cárcamo argumentó que la queja había sido presentada ante la Secretaría del Interior cuando se supo que avanzaban las obras del proyecto; sin embargo, teme que las peticiones “sigan en trámite” ante la proyectada inauguración del centro de atracciones en los días entrantes.

Pese a que ya se tenga una fecha prevista para la apertura del lugar, todavía resta que las autoridades otorguen el respectivo permiso para que pueda entrar en operación. “Lo único que falta es que el parque esté totalmente armado para que la oficina de Gestión de Riesgos, el Dadis y el Cuerpo de Bomberos vengan a hacer la inspección final para que se den cuenta de que sí cumplimos con los protocolos de bioseguridad y planes de emergencia y contingencia”, manifestó Cesar Gómez, representante de Looping Park, en entrevista con el citado medio.

Frente al decreto que había referenciado Cárcamo, este indicó que no tenían conocimiento de la existencia de una norma que impidiera construir cerca de centros de salud, colegios, entre otros. No obstante, expuso que “se habla de contaminación auditiva y nosotros no somos generadores de eso”.

El pasado 19 de agosto se despertó la polémica en Cartagena por la difusión de una serie de fotos, que circularon a través de las redes sociales, donde se observaba a algunos obreros pintando una de las murallas de piedra que son emblemáticas del centro de Cartagena. La estructura, que tiene más de cuatro siglos de historia, se encuentra en el Fuerte de San Sebastián del Pastelillo.

Estas labores fueron adelantadas por el Club de Pesca, quienes no solicitaron permiso de las autoridades para pintar y justificaron que lo hicieron para tratar la presencia de un hongo negro. El caso se divulgó rápidamente, lo cual llevó a la suspensión de los trabajos y posterior compromiso de reparación por parte del Club, que reconoció que cometieron un error.

Junto a esta situación, a mediados de junio, el alcalde de Cartagena, William Dau, anunció la firma del convenio para la demolición del edificio Aquarela, una construcción que amenazó la declaración de patrimonio del Castillo de San Felipe en ‘La Heroica’, por su tamaño y cercanía con el histórico lugar.

Con el fin de “recuperar el espacio público ocupado de manera irregular”, el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo, junto con el Ministerio de Cultura, serán los encargadas de adelantar su demolición. Ello luego de que la compañía encargada de su construcción, Promotora Calle 47 S.A.S, tuviera un plazo de dos meses para restituir 619,59 metros cuadrados.

Esa demolición se deberá hacer en un plazo de un año, que se podrá prorrogar por acuerdo de las partes del convenio, como posiblemente deberá ocurrir debido a las apelaciones de la empresa infractora que busca conservar el edificio.

