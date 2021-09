“Qué hay que hacer pues, yo no entiendo”: la broma de Rodallega al ver los convocados de la selección Colombia

El futbolista colombiano del Bahía de Brasil, Hugo Rodallega, recordó las palabras que utilizó el lateral izquierdo, Johan Mojica cuando él no fue incluido en la lista para la triple jornada de septiembre.

De manera jocosa, Hugol se se pronunció desde su cuenta de Instagram tras la publicación de la lista de 26 jugadores que representarán a la selección Colombia en los duelos contra Uruguay, Brasil y Ecuador en octubre por las eliminatorias de la Conmebol camino a la Copa del Mundo de Catar 2022.

Sorprendió entre los llamados por el entrenador Reinaldo Rueda, nombres como los de Éder Álvarez Balanta o Johan Mojica, este último recordado por la controversia que desató en una publicación en redes sociales donde se veía molesto con la selección Colombia y el cuerpo técnico a cargo de la convocatoria, dando a entender que había rosca en la selección de la plantilla.

Pues bien, Hugo Rodallega, que no representa al seleccionado cafetero desde la Copa América de Argentina en 2011, habló en Instagram y acudió al sarcasmo para reírse de las críticas que en su momento desataron jugadores como Johan Mojica o Jhon Córdoba, ausentes en los duelos contra Perú, Argentina, Bolivia, Paraguay y Chile.

Estas fueron las palabras del jugador de 36 años de edad que abandonó su experiencia en Europa y particularmente en la Superliga de Turquía, para terminar su carrera en Sudamérica:

Así como su comentario desató burlas, también comenzaron las críticas, por lo que subió otra historia en la red social para aclarar que solo se trataba de una broma. Esto publicó el vallecaucano en la mañana de este jueves 30 de septiembre:

En este momento Hugol suma cinco goles en la temporada 2021 del Brasileirão tras 417 minutos disputados en ocho partidos, cuatro de ellos como titular.

Sus cifras con el primer equipo de la selección Colombia presentan registros de ocho goles convertidos en 41 partidos disputados. Desde 2011 no es convocado.

Al ver que su nombre no apareció en la lista de elegidos por Reinaldo Rueda el pasado 24 de agosto, para los compromisos de clasificatorias, Johan Mojica expresó su malestar en las redes sociales. Y un día después de que la prensa deportiva hiciera eco de sus comentarios, el futbolista ofreció disculpas.

La publicación que dio de qué hablar fue la siguiente: “¿Es en serio? ¿Qué hay que hacer pues? Madre mía”. El comentario estuvo acompañado de algunos emojis, entre los que sobresalieron donas o rosquillas.

Pues bien, el caleño de 29 años hoy convocado con el combinado cafetero le ofreció pidió disculpas al seleccionador por insinuar que en las pasadas convocatorias hubo rosca. De acuerdo a lo expuesto por el futbolista, la relación con Rueda “está en buenos términos”, tras declaraciones ofrecidas al diario El País, de Cali:

El goleador colombiano del FC Krasnodar de Rusia había publicado un mensaje el martes 24 de agosto desde su cuenta de Twitter en el que manifestaba su disgusto por la ausencia en el grupo de convocados. “Ya uno no sabe ni que pensar”, escribió. Sin embargo, en el programa ‘Saque Largo’ de Win Sports+, explicó que actuó “en un momento caliente”:

La Selección es ponerle el moño a la carrera. He trabajado durante muchos años, sostenerme acá en Europa ha sido base para llegar a Selección. Después de mirar la convocatoria estaba nervioso. Somos seres humanos, cometemos errores, pero yo quiero la selección, es mi anhelo, siempre esa ha sido mi aspiración y no se me ha dado. Ayer no sé si estuvo buena la reacción o no, no estuvo fuera de lugar, actué en un momento caliente, pero no tengo ningún problema con los jugadores y cuerpo técnico. Sé que es difícil para los entrenadores escoger y hay que respetar