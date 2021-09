James Rodríguez de nuevo sin cupo en la selección Colombia de Reinaldo Rueda

En la imagen, el futbolista colombiano James Rodríguez. EFE/Fernando Bizerra/Archivo

Este 29 de septiembre, Reinaldo Rueda dio a conocer la lista de convocados a la selección Colombia de cara a la triple jornada de Eliminatorias Sudamericanas Catar 2022, pero a James Rodríguez no le alcanzó para figurar en ella.

No le alcanzó porque firmó con el Al-Rayyan para retomar ritmo de competencia, debido a que desde el pasado mayo no juega un partido oficial, pero continúa sin debutar. El cucuteño, en su presentación con el club catarí, aseguró que no padece molestias físicas pero prefería entrenar un poco más para estar a tope y al parecer, también aplica para la selección Colombia.

“No estoy lesionado, pero vengo algunos días sin entrenar por el viaje. Quiero unos días para poder volver a estar listo y poder jugar si el entrenador quiere”, dijo en ese entonces. Y hoy tampoco aparece entre los llamados al combinado tricolor.

Con Rueda, como lo ha comunicado el propio James, la relación no está rota. La decisión de dejar a James obedecería en apariencia, es que no ha jugado. Sin embargo, vale la pena plantear una pregunta con la que la prensa deportiva ha generado debate las últimas semanas: ¿No vale la pena convocar al ‘10′ por más que no haya tenido regularidad recientemente?

La pregunta toma mayor relevancia si se tiene en cuenta la dificultad que le han representado a Colombia sus rivales en octubre: Uruguay y Ecuador le ganaron por goleada sus últimos encuentros de eliminatorias y Brasil, por la Copa América.

Acerca del tema James, una vez se conoció el listado, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurún, comentó:

“El tema de James, pertenece al cuerpo técnico, afortunadamente James ya está estabilizado, ya tiene un club donde seguramente entregará la producción de su calidad futbolística”.

Jesurún también se refirió al talentoso zurdo durante el evento en el que se dio a conocer la extensión del contrato con Adidas para equipar a la selección. “Yo hace unos días no hablo con él, sé que está bien y está contento con el proyecto en el que se encaminó, me parece muy positivo y productivo. Es un jugador top mundial y está muy contento. Esperemos que pueda competir y que así pueda estar accesible para cuando el cuerpo técnico lo considere”, explicó en ese entonces.

El periodista deportivo Santiago Aristizábal fue uno de los que pidió la presencia de James en el equipo patrio. “El talento se manifiesta de muchas formas, pero ese talento desde la inventiva, las ideas, la creatividad... me hace falta en el actual proceso de la Selección Colombia. James Rodríguez, Edwin Cardona, Eduard Atuesta, Víctor Cantillo, Duván Vergara. Tenemos para un poco más”, comentó en Twitter.

Desde que Reinaldo Rueda comanda a la selección Colombia, James Rodríguez no ha tenido minutos de juego. Vale recordar que el DT lo llamó para los partidos con Perú y Argentina, previos a la Copa América, pero lo desconvocó debido a que no estaba al “500 % físicamente”. Luego, siguió ausente.

La última vez que el timonel vallecaucano le envió un mensaje a James fue el pasado 5 de septiembre:

“Lo que todo queremos es que James juegue ojalá en una liga competitiva, pero antes que todo, que juegue, que sea feliz y que lo podamos recuperar para la selección”.

Resta esperar si sumando minutos con el Al-Rayyan, James Rodríguez regresa al equipo cafetero, como la fanaticada lo desea. Por ahora, explica que está, “cada día, con mejores sensaciones”.

