Alejandro Gaviria insinuó que Petro no es tan progresista y que, supuestamente, se opone al aborto

Los candidatos presidenciales Gustavo Petro y Alejandro Gaviria. Fotos: Colprensa

Los arremetimientos políticos de nuevo se toman la arena política colombiana a menos de 9 meses de celebrarse la primera vuelta presidencial y dos de los ‘pesos pesados’ del panorama electoral siguen lanzándose pullas para ver quién es más “progresista” que el otro: se trata de Gustavo Petro y Alejandro Gaviria.

A mediados de agosto, cuando el exministro de Salud oficializó su precandidatura presidencial, le respondió a un usuario de Twitter que él era “más progresista” que el jefe del partido, recién revivido, Colombia Humana.

“¿Usted es progresista? Pregunta con respeto”, le escribió un tuitero. A lo que el exrector de la Universidad de los Andes respondió: “Más que Petro. Tengo voluntad y también método. Sin método no hay nada”.

Frente a esa pulla, el senador Gustavo Petro no tardó en responder y lanzar sus primeras críticas. A través de su cuenta de Twitter, el precandidato del Pacto Histórico señaló: “El desarrollo económico no pasa simplemente por incentivar la competencia y corregir monopolios. Muy liberal pero insuficiente la propuesta. Hay que salir de la dependencia de hidrocarburos e iniciar un proceso de industrialización inducido por el Estado”.

Pues bien, luego de dichos cuestionamientos, Gaviria volvió a pronunciarse al respecto, pero esta vez en diálogo con la periodista María Jimena Duzán en una entrevista para su programa A Fondo. En dicho espacio, el académico se refirió al apoyo de los pastores cristianos al Pacto Histórico de Petro y ahí aprovechó para, otra vez, lanzar una pulla al exalcalde de Bogotá.

“Creo que yo soy más progresista que Petro”, aseveró y, de inmediato, explicó que en abril de este año habló con el senador sobre lo que representaba cada uno y fue ahí cuando mencionó el tema del aborto y otros temas coyunturales que atañen hoy a la sociedad.

“Hablé de un enfoque distinto al problema de las drogas, que no sea prohibicionista; del derecho a morir dignamente, que yo había defendido siendo ministro de Salud, y mencioné los derechos sexuales y reproductivos, incluyendo la interrupción voluntaria del embarazo -aborto-”, expresó Gaviria.

Más adelante, el precandidato recordó que Petro le habría respondido de manera enfática su opinión respecto al aborto; situación que no desaprovechó el exrector para compararse con él y decir que es más progresista que su contendor en las urnas: “Él me miró y me dijo: ‘ese tema no’, de manera enfática”, añadió y volvió a dejar en tela de juicio los ideales progresistas de Petro.

“No sé si uno puede llamarse progresista si de alguna manera no está del lado correcto. Uno no puede ser progresista y no puede ser feminista sin una agenda clara en los derechos sexuales y reproductivos”, comentó, mientras comparó al líder de Colombia Humana con uno de sus máximos detractores, el exprocurador que lo inhabilitó por 15 años para ejercer cargos públicos, Alejandro Ordóñez, hoy embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos, OEA.

Escuche la entrevista aquí:

Las declaraciones de Gaviria se conocen en el marco del lanzamiento de su “primer documento programático”, en el que apuntó a la juventud y dejó ver las iniciativas con las que pretende convencer a ese grupo etario que él es el indicado para confiarle su voto.

Comenzó haciendo una reflexión de la crisis social, económica y de otros aspectos que enfrenta Colombia y enumeró seis de las problemáticas que, según él, enfrentan los jóvenes del país en el marco de la pandemia, el desempleo y la falta de oportunidades académicas y laborales.

Algunas de las iniciativas que propuso este martes 21 de septiembre iban dirigidas a renta básica, educación, trabajo, toallas higiénicas gratis y otros elementos que le permitirán a los jóvenes salir de las crisis que, según Gaviria, enfrentan actualmente.

SEGUIR LEYENDO: