La explicación de Iván Duque por llamar “homicidios colectivos” a las masacres

Este sábado Noticias Caracol reveló la segunda parte de la entrevista que le hizo al presidente Iván Duque en la que debió responder preguntas sobre diversos temas que le preguntaron los colombianos.

Esta vez, el jefe de Estado fue cuestionado por el asesinado de líderes sociales y las masacres que siguen registrándose contantemente sobre todo en zonas vulnerables del país. Según Indepaz, solo este año han sido asesinados 111 líderes, y van 1.226 líderes asesinados desde que se firmó el acuerdo de paz en 2016.

Ante esa preocupación, Adela Torres, dirigente sindical del Urabá le preguntó a Duque: “¿cómo garantiza usted la seguridad de los líderes y lideresas sindicales de este país para ejercer su trabajo en las regiones más apartadas?”.

El mandatario señaló que hay varias fuentes sobre los asesinatos de líderes sociales, pero que la fuente real, precisa, y que lleva además el registro de los homicidios en el país y los investiga es la Fiscalía General de la Nación.

“Tratar de apoyarnos ahí, porque Naciones Unidas también producía unas cifras y Naciones Unidas nos ha dicho ya ‘prefiero no seguir con eso, háganlo institucionalmente’. A nosotros nos sirvió por lo menos para decantar cosas”, señaló el jefe de Estado.

Duque explicó que en las juntas de acción comunal la componen más de 7 millones de colombianos y todos los miembros se consideran líderes sociales a la luz de las caracterizaciones que emplea por ejemplo Naciones Unidas.

“Entonces estamos hablando de un desafío de más de 8 millones de líderes sociales en el país. Con esos 8 millones, uno se dice cuáles son esas organizaciones encargadas de atender este tema. Entonces está la UNP, a la que le hemos aumentado el presupuesto de cerca de 600 mil millones a casi 1 billón de pesos y aún así no tenemos más de 11 mil esquemas en el país”, señaló Duque en Noticias Caracol.

Según Duque, hay alrededor de unos 50 municipios donde este fenómeno se está presentando con mayor frecuencia y lo que ha podido esclarecer la Fiscalía es quién los mata: las disidencias de las FARC, el ELN, el Clan del Golfo, Los Pelusos, Los Caparros, todas esas estructuras criminales que están vinculadas a narcotráfico o a minería ilegal.

Sobre el tema de las masacres, el presidente dijo en el noticiero, que es una problemática que no se puede tapar. “Se siguen presentando fenómenos, claro que se siguen presentando fenómenos. Muchas personas me criticaban, ‘es que usted los llama homicidios colectivos para no llamarlos masacres’, es que eso no me lo inventé yo, eso viene además de los manuales de la fuerza pública que se establecieron hace más de 7 años, y nosotros, en lo que va corrido de este año tenemos una reducción en lo que se llaman masacres, que son homicidios colectivos u homicidios múltiples”, explicó.

Sobre qué está haciendo el gobierno en zonas rurales para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos que viven allí, Duque dijo en la entrevista: “Cuando uno llega a muchos espacios en el territorio y se da cuenta de tantas deudas históricas por saldar. Creo que hay cuatro cosas que se han logrado, que son importantes y que ojalá se mantengan como política de Estado. Una es la agricultura por contrato. Aquí hay pequeños productores, quizás como él, que producen y cuando van a vender tienen que salir al filo de las cuatro o cinco de la mañana a vender en un mercado y aparece un intermediario, y como decimos coloquialmente, le dan por la cabeza. Y si le cobran, en el filo de lo que le costó producir o por debajo, eso es muy triste”.

Y agregó: “Entonces logramos crear el programa de ‘Coseche, venda a la fija’, de agricultura por contrato, nuestra meta es llegar a 300 mil productores que ya estén afiliados a este sistema que vende sin intermediario, contratos de largo plazo, además con acceso al microseguro, con acceso al crédito, y eso para mí ha sido revolucionario, ha mejorado mucho. Obviamente 300 mil productores es muy importante, pero tenemos que ir por más”.

