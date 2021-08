“Disfrute sus likes y la burla que desató”: Angélica Lozano al activista Beto Coral por “matonear” a Felipe Pasos

Este viernes se confirmó la muerte de Felipe Pasos, un joven activista que hace unos días entró en la polémica que se armó por una denuncia pública que hizo el actor Bruno Díaz contra el senador Gustavo Bolívar, a quien responsabilizó por el trágico desenlace de la vida de su hijo Diego Andrés, según él, por una deuda que el político no le pagó.

Días atrás el joven intercambió una serie de trinos con el activista Beto Coral quien lo señaló de trabajar para Claudia López y por eso el respaldo a la denuncia que hizo Díaz.

“Este fue el trino donde indiqué que Felipe trabajó para la campaña de Claudia López. El mismo lo confirmó. No digo una sola mentira. Felipe fue expuesto y utilizado por políticos, periodistas y activistas para atacar a otros . Me duele mucho que esto terminara así”, señaló Coral una vez se conoció del suicidio del joven.

Ante esa afirmación, la senadora Angélica Lozano respondió con contundencia a lo expresado por Coral. “Su enorme mentira y bajeza fue matonearlo, difamar que lo que vivió Felipe en la tragedia por su amigo, era falso e inventado ¡por supuesta injerencia nuestra! ¿Mandadero? No somos como ud. Disfrute sus likes y la burla que desató por el aspecto físico de un hombre bueno”, señaló Lozano.

Coral se defendió y afirmó: “Fui el primero en rechazar los comentarios hacia alguna cuestión que no tuviera nada que ver con mi trino. No voy a caer en el mismo juego suyo de responsabilizarla de la muerte de alguien, como usted me responsabiliza a mí”, dijo.

Y respaldó su versión con un trino del mismo Felipe Pisos donde dijo que sí trabajó en la campaña de Claudia López en 2019. “Felipe si fue su Colaborador. No mienta señora. El mismo lo confirmó. ¿Dónde está la difamación y el matoneo?”.

La historia de la denuncia contra Bolívar

Bruno Díaz contó que Bolívar presuntamente incumplió un contrato con su hijo. El objeto era construir dos paneles solares en el hotel Paraíso Estudios del municipio de Ricaurte en Cundinamarca, propiedad del ahora senador de la Colombia Humana. Sin embargo, el actor aseguró que Bolívar no cumplió su obligación y dejó de pagar los abonos después de la entrega de la obra. La deuda corrió y ocasionó perjuicios económicos a Diego Díaz, “quien, en consecuencia, incumple al banco, es reportado a Datacrédito, se le cierra la oportunidad de financiar con prestamos del sistema financiero nuevos trabajos y se afecta notoriamente la economía familiar”, agregó.

Esta denuncia fue compartida en todos los medios de comunicación y hace unos días, apareció el joven activista Felipe Pasos, quien aseguró ser el mejor amigo de Diego. En entrevista con Semana, el joven aseguró que acompañó a Diego en su tragedia hasta los últimos días.

“En el 2018 lo conocí en la consulta anticorrupción, fuimos voluntarios. Pasó ese tema y quedamos con los contactos y desde ahí nos hicimos muy amigos. En diciembre de ese año me quedé sin trabajo y me tocó irme para Antioquia. Pasaron unos temas con mi familia y me regresé de nuevo para Bogotá por temas de trabajo”, le contó a Semana sobre cómo conoció al hijo del actor.

Así mismo, respaldó la denuncia de Bruno Díaz en contra de Bolívar. “Nosotros en ningún momento, o el papá en su denuncia, está diciendo que Gustavo Bolívar mató a Diego. Lo que nosotros estamos diciendo es que hubo factores que correspondían a un cuadro de depresión por tales motivos. Diego pidió préstamos para poderle cumplir a Bolívar, en bancos, nosotros los amigos le prestamos dinero, entonces él ya no tenía cómo sacar proyectos, entró en una crisis económica supremamente dura. Consiguió un trabajo en el Jardín Botánico y con eso se sustentaba poco a poco, pero se le cerraron muchas puertas de trabajo, de paneles, por lo mismo, porque no tenía cómo trabajar, porque él se había puesto alma y corazón a este trabajo”, sostuvo el activista fallecido.

