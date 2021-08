“Detrás de cada persona hay una lucha”: Koral Costa, esposa de Omar Murillo, desempolvó foto de cuando estaba delgada

Foto tomada de Instagram @Bola8Actor

Koral Costa es una de las influenciadoras más mencionadas por estos días debido a su profunda amistad con Daneidy Barrera, mejor conocida como ‘Epa Colombia’. Además, muchas de sus publicaciones se vuelven virales en redes por sus excentricidades y mensajes de amor propio.

En este caso, la influenciadora posteó recientemente una imagen que fue tomada en su niñez. “A mis 12 años cantando en un evento, la ropa que tengo puesta era especialmente para cantar”. Aprovechó, además, para contar una anécdota previa a ese evento masivo.

“Lo que no imaginan es que ese día con esos tacones caminé 20 cuadras con mi papá para llegar a ese evento”, y escribió también en el pide de foto que “detrás de cada persona hay una lucha”.

La imagen cuenta con más de cinco mil ‘me gusta’ y decenas de comentarios, muchos de ellos aplaudiendo el mensaje y resaltando el esfuerzo para alcanzar sus logros.

“Muy linda, y recordar es vivir esos bellos y especiales momentos de sacrificio por nuestros sueños”, “Solo quien lo vive es quien lo goza” y “Súper delgada bella, pero ahora eres lo mejor más bella más guerrera más exitosa y con mucho más sabor” son algunas de las réplicas de sus fans; aunque también hubo varios usuarios que criticaron su cambio drástico de peso.

Cabe mencionar que en repetidas ocasiones, la mujer ha compartido fotos y videos mostrando su amor propio y respondiendo las críticas de quienes la llaman “gorda”.

“Ten tu estilo así algunos te señalen. A veces llego a algunos lugares y varios personas me miran con desagrado por mi EXTRAVAGANCIA pero entiendo, no se acostumbra a ver gente distinta todos los días”, expresó en una publicación muy reciente y que, de hecho, tiene más de 4.900 ‘me gusta’ y muchas respuestas elogiando su personalidad y estilo.

Koral, luego de conocer la condena contra Epa Colombia, le envió un mensaje de apoyo a la empresaria, pues es de recordar que ambas son amigas e incluso Costa tiene varias publicaciones en su perfil de Instagram ayudando en el ‘centro de keratinas’. A través de una foto, la ‘reina de la extravagancia’ manifestó que “Los amigos estamos cuando nos necesitan para un consejo, y abrazamos cuando no tenemos cómo sostenernos amiga, te amo”, voz que se sumó a otras de apoyo hacia Daneidy Barrera, quien fue sentenciada a 63 meses y 15 días de prisión sin el beneficio de detención domiciliaria.

Las críticas a Koral Costa por usar cadenas de oro en sus uñas

En días pasados la mujer compartió con sus seguidores una foto mostrando sus uñas, las cuales fueron arregladas de manera particular, pues decidió incluir cadenas de oro. “La palabra ‘mujer’ es seguridad, actitud, amor propio”, puso como pie de foto.

Particularmente recibió el comentario de una usuaria quien criticó su ostentoso ‘manicure’: “Boba, gastándose la plata poniéndose oro de 18 k en las uñas, gastando plata idiota”, ante lo cual la cantante respondió de manera contundente.

“Yo creo que cada persona es libre, señora, de hacer con lo que se gana o se trabaja lo que quiere. Si yo me puse mis cadenas en oro en mis uñas es porque yo trabajo mi plata y yo me la gano, usted no me da nada, ni me mantiene. No está en el derecho de decirme idiota si yo me pongo unas cadenas de oro en mis uñas que es la plata que yo me trabajo. Hay que respetar señora, que yo sepa usted no me da a mí ni para comer, ni para vestirme ni para darme mis lujos”, enfatizó la mujer que tiene más de 317 mil seguidores en Instagram y más de dos mil en la cuenta alterna donde postea tips sobre maquillaje.





