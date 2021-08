“Rueda no se traga a Yepes”, Carlos Antonio Vélez revela conflicto interno en la Selección Colombia

En la imagen el periodista deportivo Carlos Antonio Vélez

Mario Alberto Yepes seguirá trabajando con la Federación Colombiana de Fútbol. Foto de Colprensa.

Un nuevo conflicto sacude la interna de la Selección Colombia, pero esta vez no entre jugadores sino entre un miembro del Comité Ejecutivo Mario Alberto Yepes, director deportivo y el cuerpo técnico, así como dirigentes de la Federación Colombiana de Fútbol, según reveló Carlos Antonio Vélez, director de Planeta Fútbol de Antena 2.

El comentarista dijo que la reciente molestia inició luego de que Teófilo Gutiérrez subiera una foto junto con Yepes y el histórico defensor Iván Ramiro Córdoba. Este encuentro no fue bien visto por las declaraciones de los últimos días de Córdoba donde se refirió a vetos en el equipo nacional.

“Había mucho fastidio en todo el comité ejecutivo de la Federación porque como es posible que, disque el director deportivo de la Selección aparece al lado de alguien que calificó a los patrones de ese director deportivo, hace algunos días, de o como corruptos”.

Aunque Carlos Antonio Vélez no dio mayores motivos, si aseguró que tanto a Carlos Queiroz como a Reinaldo Rueda, entrenadores de la Selección Colombia, no tenían en buen concepto a Mario Alberto Yepes, “Carlos Queiroz aceptó a Yepes para que dejaran de joderlo, pero no se lo tragaba, como no se lo traga Reinaldo y el grupo de Reinaldo”.

Por último, el periodista aseveró que el exfutbolista siempre fue visto por miembro de la Federación Colombiana de Fútbol como un espía, además que quiere ser técnico de la Selección Colombia y que algunas amistades quieren “echarle mano al negocio”.

EL MOTIVO DE LA DISCORDIA ENTRE IVÁN RAMIRO CÓRDOBA Y LA FEDERACIÓN COLOMBIANA DE FÚTBOL

Por crear una asociación de futbolistas en la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) la continuidad del exfutbolista Iván Ramiro Córdoba estuvo en riesgo en el primer equipo tricolor. Así lo dio a conocer y ahondó en detalles el antioqueño en entrevista con el programa 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio.

El actual director deportivo y copropietario del Venezia FC de Italia, presentó en la jornada de este jueves 22 de julio su libro ‘Retrato de un Luchador’, en el cual detalla aspectos relevantes sobre cómo fue su llegada al profesionalismo y los obstáculos que tuvo que enfrentar en su batalla por dignificar la profesión de los deportistas nacionales.

Exaltado por haberle dado la Copa América a Colombia en 2001, así como haber ganado la UEFA Champions League en 2011, el futbolista dio detalles inéditos de cómo fue lidiar con las adversidades durante su paso por la selección cafetera.

Cabe recordar que, Córdoba fue uno de los impulsores de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) desde 2004, luego de que el autor del histórico gol de cabeza contra México en Bogotá representara a su país en la Copa Confederaciones 2003 en Francia.