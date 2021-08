Entrenadores de ‘La Voz Kids’ siguen girando sus sillas por las rancheras, el pop y el rock

Tomada de Canal Caracol en vivo

En esta oportunidad, la pequeña Nahid Juliana Moreno, pese a que fue la segunda presentación de la noche, fue la primera en obtener un pase a la siguiente ronda de la competencia. Con la canción ‘Los Laureles’ de Marco Antonio Solis, llamó la atención de los entrenadores con su tono de voz y show perfecto, en donde su vestido rojo hizo juego con el tema que estaba interpretando. Al final, la joven decidió hacer parte del Equipo Natalia.

En su video de presentación, Nahid Juliana, de 12 años y proveniente de Fusagasugá, reveló que canta desde hace seis años. “Me inspiré a cantar porque yo veía mucho que mi papá cantaba, también tengo un hermano que canta y un tío que tiene un grupo vallenato. Antes de la pandemia, yo cantaba en un programa que se llama ‘Tu Voz al parque’ y cuando comenzó todo lo de la pandemia me puse muy triste porque no podíamos estar ahí cantando”.

La siguiente presentación estuvo a cargo de Alan Bueno, un niño de nueve años procedente de la ciudad de Barranquilla, que se presentó ante los entrenadores con la canción ‘Recuérdame’. Tema que vio la luz en la voz de Natalia Jiménez y por quien se decidió el pequeño como su entrenadora en la siguiente etapa de la competencia.

“A mí me gusta el karate, también canto. Yo empecé a cantar desde los tres años porque mi mamá me cantaba cuando yo era niño. Yo hoy estando acá me siento muy feliz porque ese sueño lo he tenido desde hace dos años o más y ese sueño era venir a audicionar a ‘La Voz Kids’”, señaló el pequeño mientras su madre recordaba que desde pequeño estuvo en clases de canto por cuenta de una beca que se ganó en otro concurso regional.

Una tercera presentación tuvo lugar en el diamante de ‘La Voz Kids’, esta vez fue el turno para Miguel, de once años. “Empecé en la música cuando tenía tres años, mis padres desde que empecé me han apoyado, me han corregido, mi papá trabaja en construcción, mi madre es ama de casa. En Mesitas del Colegio me dicen que canto muy bonito, en Risaralda por el trabajo de mi papá también cante en varios lugares. Los géneros musicales que más me gustan son la ranchera, la popular y la norteña porque son de fuerza, de perrenque y de entregarla toda”.

Se presentó en diamante con una pinta muy peculiar, una chaqueta de cuero color beige con flecos, un pantalón del mismo tono y unas botas tejanas que hacían juego con el sombrero, que lo hacían ver como todo un profesional de la música norteña. La canción que escogió para interpretar fue ‘Mi aguililla pecho blanco’ cautivando a Jesús Navarro, quien fue el único en girar su silla por la voz del pequeño.

El último cupo de la noche quedó en manos del pequeño Juan Pablo, quien con nueve años y oriundo de la ciudad de Medellín, se presentó ante los entrenadores con la interpretación del clásico del rock ‘Bohemian Rapsody’, que popularizó ‘Queen’. Vale mencionar que el único que giró su silla fue Andrés Cepeda, quien se quedó con el paisa en su equipo, sumando el rock a la lista de los géneros elegidos por sus pupilos.

Quiénes se quedaron en el camino

La noche de este jueves en el reality musical de moda abrió con la presentación de María Isabella Barrera, quien con siete años decidió presentarse en el diamante de ‘La Voz Kids’.

Infortunadamente, su voz no fue llamativa para Andrés Cepeda, Natalia Jiménez y Jesús Navarro, quienes no giraron su silla y la invitaron a seguir estudiando para que pueda volver a presentarse en una próxima versión del programa.

Otra de las pequeñas que en esta oportunidad debió ponerle pausa a su sueño de convertirse en la ganadora de ‘La Voz Kids’ fue María Paz, de la ciudad de Bogotá, quien interpretó la canción ‘Tu falta de querer’, pero su voz no le alcanzó para llegar a la siguiente ronda de la competencia.

