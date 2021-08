Insólito: anciana en Cali debe 56 millones de pesos por dos meses de arriendo

Imágenes de referencia: Colprensa

Un insólito caso tiene sorprendida a la comunidad en Cali, luego de saberse que una mujer de la tercera edad que habita en la ciudad, acarrea una deuda de 56 millones de pesos por cuenta de dos meses de arriendo que, según el dueño de la propiedad, no le ha pagado desde hace casi 30 años.

De acuerdo con lo que expuso a Noticias RCN Julia Hoyos, la persona en cuestión, ella tomó en alquiler una vivienda ubicada al centro de la capital del Valle hacia 1992, donde quedó en mora por un saldo de $600.000, ya que su trabajo como aseadora y la carga de sus dos hijos le presentaron grandes dificultades para responder en su momento.

Como respaldo a la deuda, la anciana de 76 años admite haber entregado un pequeño lote en el barrio Mojica , ubicado al extremo oriente de Cali, el cual dice haber recuperado en 1999 cuando saldó la deuda, pues argumenta que incluso tiene el respectivo paz y salvo que así lo comprueba.

Sin embargo, dicha propiedad fue rematada sin previo aviso en 2019, gracias a una demanda que le había sido interpuesta por 600 mil pesos y que, hoy en día, asciende a 56 millones. Además, dice que dicho ‘paz y salvo’ de nada sirvió para que le quitaran su lote.

“Nunca nos notificaron de los juzgados, el juzgado quinto municipal de Cali nunca notificó a mi mamá para que ella fuera a pelear su casa y hoy la deuda sigue sumando”, manifestó a RCN Noticias Olga Chito, hija de Julia Hoyos.

Además, dicen que luego de haberse quedado sin la propiedad y teniendo en cuenta que las dificultades económicas continúan, pues la anciana no tiene una fuente de ingresos estable y subiste de la venta ambulante de arepas que hace su primogénita en la esquina de su vivienda.

“Yo de dónde voy a sacar, yo no trabajo, no hago nada y vivo de una ayudita que nos da el gobierno, pero no es mayor cosa”, agregó Julia Hoyos.

Así entonces, esta adulta mayor y su familia tienen puesta toda su fe en que pueda salvarse de pagar esta suma, pues pide que la justicia actúe correctamente y falle a su favor, pues de lo contrario quedaría prácticamente en la calle.

“Yo si me tengo que ir yo me voy, pero a mi mamá no tiene para donde irse y yo no la voy a tirar a un ancianato”, concluyó Olga Chito, quien informó también que su madre sufre de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), hipertensión y obesidad.

Así puede acceder al subsidio de arrendamiento en Colombia

El programa de subsidio de arrendamiento permite que familias que no tienen un inmueble propio puedan acceder al beneficio de recibir el 90 % de lo que cuesta una propiedad nueva o usada. Le contamos cómo inscribirse.

Primero debe acceder a la página web de la Caja de Compensación Familiar Colombiana (Compensar) y ahí le pedirá si está afiliado a la caja de compensación, recuerde que deberá tener ingresos familiares iguales o menores a $1.817.052 y ningún postulante puede ser propietario de vivienda en el país, ni tampoco beneficiario de otro subsidio relacionado con la vivienda en el país.

Luego la página lo dirigirá a un formulario para completar los datos y seguir con el paso a paso. La entidad confirma que el valor máximo del subsidio será del 60 % del salario mínimo del año en que se asigne el subsidio y este no superará el 90 % del canon mensual del arrendamiento y se dará por 24 meses.