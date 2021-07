Andrés Cepeda y Morat lanzan el videoclip de ‘Mi pesadilla’

“Voy a entregarte el corazón para que nunca lo devuelvas. Desecharé cada obsesión y cada vicio sin razón, que no me ayuda a que me quieras Y en cada beso que des, mi boca va a padecer de amnesia hasta que tal vez le borres todo el pasado, pero no va a importar porque si estás a mi lado yo sé que mi futuro quedará en muy buenas manos”, así es como empieza el nuevo tema colaborativo de Morat con Andrés Cepeda que recibió por nombre ‘Mi pesadilla’.

La pieza audiovisual de la canción contó con la dirección de Omar Gutiérrez y los fanáticos de ambos artistas la pudieron ver el pasado jueves 29 de julio.

Con motivo de estimular a su público a ver el videoclip, Andrés Cepeda lo compartió en su Instagram revelando que, más allá de entonar el tema, el artista bogotano y la agrupación musical también fueron los compositores.

“Los invito a ver el vídeo oficial de #MiPesadilla. Esta hermosa canción que tuve el lujo de escribir y cantar junto a mis queridos amigos de Morat”, escribió Cepeda.

Post en Instagram de Andrés Cepeda. Foto: @andrescepeda

Además de ‘Mi pesadilla’, Cepeda y Morat también han cantado en conjunto en ‘Déjame ir’, canción que salió al mercado a mediados de 2019 con los actores Laura Perico y Miguel González siendo los protagonistas del video musical.

Ahora, en lo que va del 2021 el intérprete de ‘Desesperado’ ha hecho otras colaboraciones con estrellas de la música como Ximena Sariñana, cantante mexicana con la que lanzó ‘Lo que se va’ a principios de junio.

Paralelamente a su trabajo musical, Andrés Cepeda también se desempeña actualmente como uno de los jurados de ‘La Voz Kids’, reality de canto del que su nueva temporada se está emitiendo desde el 21 de julio. El bogotano ya es un jurado antiguo en el programa, que en esta ocasión cuenta con la incorporación de la española Natalia Jiménez y el mexicano Jesús Navarro.

¿Qué pasó en el más reciente capítulo de ‘La Voz Kids’?:

En el episodio de este viernes 30 de julio cinco niños lo dejaron todo en la cancha para demostrar sus destrezas vocales y musicales. Para empezar, Jesús entonó en su audición el tema ‘Blanco y negro’, un vallenato escrito por Omar Geles. El pequeño de seis años eligió entre los jurados precisamente a Andrés Cepeda.

Khristine, por su parte, llegó con el poder de la salsa en el tema ‘Qué locura’, canción que hasta Maía le ha sacado su propia versión. La barranquillera no repitió la historia del anterior niño y ninguno de los jurados se volteó para tratar de quedarse con ella en sus respectivos equipos.

Leidy Mariana mostró la versatilidad de su voz con el tema ‘O Solé Mio’, interpretado por vozarrones como el de Luciano Pavarotti. La niña se fue con Natalia Jiménez.

Celeste dio su aporte ranchero con ‘Cielito lindo’, canción que ha pasado por las voces de Ana Gabriel, Pedro Infante, entre otros. Celeste terminó en el grupo de Jesús Navarro al ser el único jurado que se volteó.

Finalmente, Valeria interpretó ‘Colores en el viento’, canción de la banda sonora de ‘Pocahontas’. La niña de doce años de edad, al igual que Lady Mariana, se fue con Natalia Jiménez.

