Olímpico y Paola ganaron el desafío a muerte y quedaron definidos los semifinalistas del ‘Desafío: The Box’

El Desafío: ‘The Box’ está llegando a su recta final y poco a poco se van conociendo los participantes que harán parte de la gran semifinal. De otro lado, estaban los sentenciados que buscaban un cupo en esta instancia: Olímpico por parte del equipo Alpha, y Pipe y Karen por el Beta.

En días anteriores varios participantes comentaron la decisión que tomó Pipe al nominar al taekwondista. “fue poco inteligente”, dijo Meli, generando más emoción al próximo desafío a muerte.

Pero primero, una recarga de energías y alegría con la visita de varios familiares de los ‘súperhumanos’ del equipo Alpha. En casa de Beta, mientras tanto, Galo contó una curiosa historia familiar y por qué no vivía con su mamá:

“Antes de que yo naciera mi papá quería que yo naciera en Valledupar, a él le gustaba (sic) que yo fuera vallenato (…) Entonces, cuando mi mamá estaba embarazada como de 7 meses se fueron para Valledupar a vivir; pero mi papá trabajaba y no tenía tiempo de cuidar a mi mamá y se preguntó quién la iba a cuidar por la dieta y toda esa cuestión.

Una semana antes se fueron para Bucaramanga y fue ahí donde yo nací, y cuando tenía tres años mi mamá se separó de mi papá y se fue para Villavicencio porque ella es del Llano, y pues desde esa edad viví allá con mi mamá”, dijo. También confesó que era muy ‘vago’:

“Yo era de los que llegaba el viernes de estudiar, almorzaba, me cambiaba -de ropa-, me iba de la casa y regresaba el domingo (…) y hubo un momento en que mis amigos empezaron a conocer el vicio y pues como yo vivía solo con mi mamá, hacía el esfuerzo para darle las cosas a uno y uno salirle con esas cosas no aguantaba, y pues me alejé de esos pelados.

“Hoy en día muchos de ellos están muertos y otros están en la cárcel, hay uno que vive en la calle”, relataba. También contó los detalles que su mamá tuvo con él durante la infancia.

Luego de aquella anécdota, los miembros de Beta conocieron que Paola fue la sentenciada por Alpha; en ese orden, competiría ella contra Karen, Pipe y Olímpico en el último desafío a muerte. En un primer momento, las dos mujeres se enfrentaron y en una dura lucha, Paola superó el reto eliminando a su compañera de la competición.

Después, fue el turno para Pipe y Olímpico, quien mostró un gran despliegue de agilidad y concentración durante todo el reto y, finalmente, eliminó a su contrincante.

Luego del triunfo, el nacido en Valledupar le dijo a Sonia y Meli que librarse de ese chaleco “es una tranquilidad; la verdad siempre existe la incertidumbre pero mantuve la calma. Directo para la semifinal y que venga lo mejor”. Por su parte, Pipe les dijo a sus compañeros que, a pesar de las circunstancias, avanzaron mucho y sintió pena por no continuar.

Es momento de disputar las semifinales; después de 84 duelos disputados durante toda la competencia, quedaron ocho concursantes: Meli, Sonia, Madrid y Paola; mientras que por los hombres avanzaron Olímpico, Galo, Esteban y Juan Manuel. Cabe mencionar que, después de esta fase, clasificará una persona de cada género y se llevarán el gran premio de 800 millones de pesos, además de un trofeo conmemorativo.

Por su parte, Andrea Serna les dijo que esos últimos días los pasarán todos juntos en una sola casa “con todas las comodidades y servicios intactos: todo lo que se merecen”.

Por el momento las mujeres descansarán, pues ellas serán las primeras en disputar la prueba que definirá la finalista del reality show más visto en el país.

