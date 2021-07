Madrid decepcionó a varios de sus seguidores por estrategia en el Desafío The Box, la acusan de traición

Madrid, participante Desafío The Box. Foto: Caracol Televisión

La paisa Laura Jiménez Madrid se ha convertido con el paso del tiempo en una de las competidoras del Desafío The Box favoritas de los televidentes. La mujer actualmente hace parte del equipo Beta, tras regresar a la competencia porque Sofía salió lesionada; anteriormente hizo parte del equipo Omega, el cual se conformó con participantes que nadie eligió para los tres primeros equipos.

La personalidad de Madrid ha hecho que muchos televidentes quieran que ella sea una de las finalistas del reality y hasta la ganadora del programa. Sin embargo, en uno de los más recientes episodios, Madrid sorprendió negativamente a más de uno de sus seguidores, quienes colocaron en tela de juicio la lealtad de la paisa.

Madrid se ha caracterizado por su lealtad, especialmente con los integrantes del equipo Omega, con quienes compartió la gran parte del programa y con quienes está ahora en la casa Beta. Pues resulta que uno de los primeros hombres sentenciados en este ciclo fue Pipe, integrante de Beta y excapitán de Omega, gran amigo de la competidora.

Afortunadamente, el equipo Beta ganó la prueba que sentenciaría al segundo hombre que se enfrentará a Pipe en el Desafío a Muerte en la noche de este jueves 15 de julio. Como Beta ganó, parecía obvio que sentenciarían a alguien de Alpha y en este momento el único hombre en ese equipo es Olímpico, ganador del Desafío en 2018.

Pipe ha manifestado en varias ocasiones que su objetivo es sacar a los capitanes, y lo logró con Tin y Gago, pero Olímpico regresó a la competencia a pesar de haber sido eliminado por Juan Manuel. Por esto, no había duda de que el santandereano sentenciaría a Olímpico, para desafiarlo a muerte; sin embargo, los televidentes se sorprendieron cuando se enteraron que Madrid y Pipe estaban considerando otras opciones.

Tal parece que entre Madrid, Paola y Pipe, luego de ganar la competencia, pensaron que para que Pipe asegurara su paso a la semifinal no debía tomar riesgos sentenciando a Olímpico, sino a Esteban, integrante de su mismo equipo. Al llegar a la casa, Madrid compartió la idea con Karen y Galo -exintegrantes de Omega- y sugirió hacer una votación entre ellos para decidir a quién sentenciar.

“Hable con Pipe usted, a ver si votamos por Esteban”, le dijo Madrid a Karen y ella le preguntó por qué, entonces la paisa le dijo “pues es más fácil sacar a Esteban que a Olímpico”.

Madrid, Paola y Galo apoyaron que el sentenciado fuera Esteban, pero Karen se enojó con sus compañeros. De hecho, Karen sorprendió a los televidentes, porque no ha sido una de las competidoras favoritas, pero en esta ocasión la mujer se llevó los aplausos al rechazar lo que ella consideró una traición a los integrantes de Beta.

“No, yo no voy a votar. Esto no va conmigo, lo siento. Me parece muy cobarde que a Pipe le de miedo enfrentarse con Olímpico. Si eso llega a pasar, Juan Manuel se va a emp*** y nos deja morir en la semifinal” empezó a decirle Karen a Pipe y Paola.

Pipe le insistió para que votara, pero Karen se mantuvo firme en que no estaba de acuerdo. “Yo te lo digo a ti Pipe, enfréntate a Olímpico. Sentenciar a alguien del equipo me parece muy hijue***. Yo me mantengo en mi posición, no me importa que seas tú el que está ahí, para mí no importa que antes haya sido Omega y ahora Beta, todos somos Beta ahora”.

Karen agregó que ella les ha dicho que no deben temerle a Olímpico, “se los dije en su momento, no lo dejen para el final porque les va a tocar enfrentarse a él y fue lo que pasó. Es más, prefiero que sentencies a Galo, con el desgaste de la prueba pasada, nadie la ha cagado así, porque eso ni siquiera fue un error, él dejó de hacer la prueba”.

Finalmente, la mujer concluyó “si usted va a salir, salga digno. No que Colombia se dé cuenta que a usted le dio culillo enfrentarse a Olímpico”. Las palabras de Karen afectaron a Pipe, pues los dos son los representantes de Santander y mejores amigos, razón por la que finalmente el sentenciado fue Olímpico.

Vea cómo se vivió la estrategia en el momento:

SEGUIR LEYENDO: