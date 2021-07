Sin tapabocas y entre las frutas y verduras: así fue el paso de Juanes por la Plaza Minorista de Medellín

Una grata sorpresa se llevaron los comerciantes y vendedores de la plaza de mercado La Minorista de Medellín cuando el cantautor Juanes, oriundo de esa ciudad, arribó a sus instalaciones en compañía de la famosa chef colombo-estadounidense Carmen Ángel.

El artista, cuyo nombre de pila es Juan Esteban Aristizábal, llegó a su tierra natal para el estreno de una de sus recientes producciones, la remasterización de la canción ‘Sin medir distancias’ del fallecido cantante vallenato Diomedes Días y que Juanes estrenó esta semana en su canal de YouTube.

Juanes no lo dudó y departió con los paisas que celebraron su llegada a la plaza de mercado y en redes sociales quedaron plasmadas varias fotos y videos que se tomó el intérprete de ‘Para tu amor’ con sus fanáticos.

En varias de las filmaciones que se publicaron en redes sociales se observó al artista antioqueño recorrer los diferentes puestos de frutas, verduras, pescados y carnes, mientras que, en compañía de Carmen, hablaban entre sí y saludaban a los diferentes medellinenses que se encontraban en el establecimiento de productos campesinos.

En redes varios ciudadanos también se percataron de que Juanes ni su contertulia llevaban puesto el tapabocas, sin embargo, también se preguntaron por qué las dos personalidades caminaban en compañía de camarógrafos y un equipo de producción de televisión que los filmaba mientras paseaban por La Minorista.

En una de sus paradas en la plaza distribuidora, Juanes se deleitó con las arepas de Chocolo Amalia, donde su propietaria le regaló tortas, arepas y ponqués como recuerdo de la tierra que lo vio crecer. Además, el cantante paisa contó en sus historias de Instagram que ese regalo le recordó a los amasijos que su mamá preparaba durante su niñez.

Sobre el más reciente video que se publicó en el canal de YouTube de Juanes, donde tiene 2.5 millones de suscriptores, el intérprete dijo que quiso rendir homenaje al ‘cacique de la junta’, quien, en las mismas palabras del antioqueño, influyó bastante en su carrera musical:

“Diomedes me lleva a mi época en Medellín cuando amaba el vallenato y por alguna razón en mi adolescencia me conecté mucho con esta música a pesar de que yo era más rockero, pero las novias, las fiestas, me llevaron a apasionarme con esa música, con todas las canciones de Diomedes. También Carlos Vives con ‘Clásicos de la Provincia’ me fue llevando a conocer y a amar este género”, expresó Juanes, según recopiló el diario El Colombiano.