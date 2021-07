Rutas, nombres y cómo llegaron a Haití los 26 colombianos que habrían participado en el asesinato del presidente Jovenel Moïse

Durante la presentación de los sospechosos por el homicidio del presidente de Haití se destacaron, además, pasaportes colombianos inacautados. (AP Photo / Joseph Odelyn)

Luego de 48 horas del asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moise, autoridades del país centro americano, lograron dar captura a los mercenarios responsables del crimen, entre los que se encuentran retirados de las Fuerzas Militares de Colombia y dos estadounidenses. Según información premilinar, dada a conocer por el diario El Tiempo, estos sujetos inicialmente llegaron al país arribando por Punta Cana, en República Dominica, el pasado 4 de junio, y posteriormente, ingresaron a Haití por el puesto fronterizo Carrizal.

De acuerdo con el diario bogotano, uno de los exmilitares retenidos sería, Manuel Antonio Grosso Guarin, que hasta el 2019 fue uno de los militares mejor preparados del ejército colombiano, quien recibió enseñanza por el Comando Especial con instructores estadounidenses. Además, se conoció que, en el 2013, Grosso estaba asignado al grupo de Fuerza Especial Antiterrorista Urbana.

De igual manera, según la investigación de las autoridades haitianas, Grossó habría llegado al país el pasado 6 junio, pues en sus redes sociales, este hombre habría publicado fotos desde el lugar. La identidad de este exmilitar se conoció luego de verle en fotos que emitieron desde Haití donde está esposado y tirado en el suelo, junto con otros implicados del crimen contra el mandatario.

Entre los primeros sospechosos del homicidio del presidente, presentados por las autoridades haitianas, había cuatro colombianos. (AP Photo/Joseph Odelyn)

Asimismo, Noticias RCN informó que uno de los capturados es el sargento viceprimero retirado, Duberney Capador Giraldo, quien viajó a Panamá el pasado 6 de mayo, y luego viajó a la cuidad de Santo Domingo, en República Dominicana, donde estuvo cuatro días y el 10 de mayo se dirigió a Puerto Príncipe, Haití, donde estuvo 59 días antes de que se perpetrara el crimen.

Asimismo, el noticiero informó que otras cinco personas viajaron el 4 de junio a República Dominicana, en un vuelo de la aerolínea Avianca, desde el aeropuerto internacional de Bogotá; el 6 de junio se trasladaron a Haití.

- Alejandro Giraldo Zapata

- John Jairo Ramírez Gómez

- Víctor Albeiro Piñera

- Mauricio Grosso Guarín

Tras conocerse la información de la implicación de exmilitares colombianos en este magnicidio, la instituacionalidad de Colombia se pronunció, por medio del actual ministro de Defensa, Diego Molano junto al director de la Policía Jorge Luis Vargas y el General del Ejército Eduardo Zapateiro.

El ministro Molano aseguró que al saber de los hechos ya se está colaborando con la justicia de ese país a través de Interpol y agregó: “En el día de hoy la Interpol ha solicitado oficialmente información al Gobierno colombiano y a nuestra Policía Nacional sobre los presuntos responsables de este hecho”.

Además, señaló: “inicialmente la información señala que son ciudadanos colombianos, miembros retirados del Ejército Nacional (...) a nuestra Policía y a nuestro Ejército para que de inmediato se preste la colaboración en el desarrollo de esta investigación y se esclarezcan estos hechos”.

En entrevista con CNN, el embajador de Haití en EE.UU., Bocchit Edmond, calificó este hecho como algo insólito, pues indicó que estos hombres realizaron una operación por sujetos muy bien entrenados. “Fue un trabajo muy bien planeado para asesinar al presidente, realmente para mí es como una pesadilla”.

“Estoy seguro que los grupos de traficantes de drogas les gusta mucho cuando el país está en caos, ellos podrían ser los responsables. No es la primera vez que algunos carteles tengan conexiones en Haití, Colombia y Estados Unidos, lo saben”, dijo Edmond en CNN.

Por su parte, el juez de paz Fidélito Dieudonné, relevó este jueves al periódico haitiano Le Nouvelliste que “algunos de los mercenarios estaban en Haití desde hace cerca de tres meses”, y reveló que hay implicados dos estadounidenses de origen haitiano llamados James Solages y Joseph Vincent, que se encontraban con anterioridad en el país.

Por su parte, el medio de República Dominicana, El Caribe, informó que el juez Clément Noël entregó detalles de artículos bélicos que fueron encontrados por la policía en un vehículo utilizado por los agresores.

De acuerdo con las autoridades, se hallaron 5 armas de fuego, incluidas 2 pistolas de 9 mm, cartuchos de calibre 5,56 mm, el servidor de la cámara de vigilancia del presidente Jovenel Moïse, una chequera del BNC a nombre de Sr. y Sra. Jovenel Moïse, una veintena de bolsas, hachas, alicates, ropa, comida y dinero.

Además, 109 billetes de US $ 20, un lote de 100 billetes de US $ 100, un lote de 99 billetes de US $ 100 y otro lote de 100 billetes de 100 dólares, 100 billetes de 50 dólares, 32 billetes de 100 dólares en chaleco antibalas, dos placas y el contrato de alquiler del auto hecho con Avis del 6 de julio, varios teléfonos celulares, dijo el magistrado Noël, quien escuchó y ordenó la custodia a los estadounidenses James Solages y Joseph Vincent.

Armas, teléfonos móviles, pasaportes y otros objetos son mostrados a los medios de comunicación junto a los sospechosos del asesinato del presidente Jovenel Moise, en Puerto Príncipe, Haití, 8 de julio, 2021. REUTERS/Estailove St-Val NO REVENTAS NO ARCHIVO

Agrega la publicación que el magistrado escuchó que los dos “decían que eran traductores. La misión era arrestar al presidente Jovenel Moïse, en el marco de la ejecución de un mandato de juez de instrucción y no matarlo “, indicó el juez de paz, citando las declaraciones de los dos estadounidenses.

Cuando se le preguntó sobre el patrocinador de esta misión, James Solages dijo que “encontró este trabajo en Internet”, y aseguraron que la misión consistía en “detener al presidente Jovenel Moise, en el marco de la ejecución de un mandato judicial de instrucción” y “no matarlo”, informó el juez.

Tres colombianos habrían sido dados de baja en medio de las capturas a los implicados en el asesinato del presidente Jovenel Moïse

En medio del operativo, para dar captura a los responsables del asesinato del mandatario de Haití, se conoció de la muerte de tres colombianos, de los cuales se supo según declaraciones al medio haitiano Le Nouvelliste que fue hallado muerto en la zona de la rue Sténio Vincent de Pétion-Ville.

“El herido entró en una casa y se subió al techo. Se desangró y murió”, afirmó Dieudonné, según Le Nouvelliste.





