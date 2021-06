Jorge Carrascal se sinceró: “Estoy feliz en River, no necesito la opinión de nadie”. EFE/Agustín Marcarián/Archivo

El atacante colombiano, Jorge Carrascal, ha vivido altos y bajos en River Plate esta temporada, pues en algunos partidos se destacó por sus actuaciones con el equipo, siendo, incluso, titular en las instancias decisivas de la Copa Libertadores, aunque en el partido de ida de las semifinales entre River y Palmeiras fue muy criticado por su expulsión tras una dura agresión contra el brasileño Menino.

Desde entonces, las críticas fueron pan de cada día y nunca terminó de consolidarse en el 11 titular del técnico Marcelo Gallardo. Y es que tras la salida de su compatriota Juan Fernando Quintero, Carrascal se quedó con la dorsal ’10′ y fue el llamado a liderar al equipo en cuestiones ofensivas. Sin embargo, fueron pocos los partidos en los que pudo demostrar sus máximas cualidades.

En las últimas horas, en diálogo con ‘River Monumental Tira’, el cartagenero rompió su silencia y habló de su infancia, del presente, de lo que se viene en las próximas temporadas y no olvidó referirse a las críticas recibidas.

“En River me sentí bien desde que llegué por el cariño que me dan, de lo mejor que me encontré, personas que son demasiadas buenas, sabemos que en el fútbol hay maldad y acá no es así, estoy en un grupo que son una familia y eso me da mucha felicidad con esa buena energía de todos, el cuerpo técnico los trabajadores, el día a día es más fácil, voy feliz a trabajar por eso”, afirmó el colombiano sobre su presente en el club Millonario.

Respecto a su futuro y una posible salida, pue se habló de una oferta del CSKA de Moscú, el atacante remarcó que solo piensa en el club argentino.

“Estoy muy contento en River y mi mente está enfocada en lo que viene y en trabajar para sacar lo mejor de mí, no sé qué se habla, pero ya cambió el chip y hay que pensar para adelante”, dijo.

Su talento recibió la confianza del entrenador Marcelo Gallardo para darle la 10 y él sabe que es una gran responsabilidad la que carga en su espalda, pues varios ídolos del club han portado ese dorsal.

“Terminó el almuerzo y saliendo afuera me llamó y me dijo que me daba la 10, la agarro no hay problemas. No es fácil llevar la 10, fue un gran desafío para darme cuenta dónde estoy y cómo lo toma uno, es para darme confianza, da más ganas, no es fácil, pero me gusta, claro que sé quiénes fueron los 10 de River, como el Burrito (Ortega), o Alonso”, comentó.

Su expulsión en la Libertadores fue un momento que lo marcó y reconoció que vivió momentos duros. “No hay que tenerle miedo al error, hay que intentar, siempre lo hago y lo que hay que saber es no caerse y levantarse, cuatro veces me fui triste, llorando, que no sale nada, te desconectas de todo, pero con la ayuda de todos vamos a estar bien”.

Su mala decisión fue fuertemente criticada por la prensa y desde ese momento no ha recibido el apoyo suficiente, sin embargo, el jugador reconoció que ese tema no le preocupa puesto que siempre quiere dar lo mejor.

“No le presto atención a las críticas, las redes, la tv, o los periódicos, porque no necesito la opinión de los demás, porque yo sé lo que me pasa, hasta me fastidio y dejo de correr, pero no es porque uno no quiere, es el fastidio que no te sale las cosas, hay que seguir trabajando y sacarlo adelante lo más rápido posible, estoy más tranquilo y tengo otro chip”, agregó.

Carrascal se encuentra haciendo la pretemporada con el plantel de River en Orlando, Estados Unidos, pero desde ya está pensando en hacer un buen segundo semestre, pues no duda de sus capacidades y es consciente de lo que tiene que demostrar.

“El equipo hoy tiene otro chip, no pensamos individualmente sino en grupo, y yo apunto a ser un jugador de equipo. Creo que todos los jugadores tienen sus momentos difíciles porque es un club grande y hay que acostumbrarse, yo quiero demostrar adentro de la cancha, este semestre que viene voy a dar lo mejor”, concluyó.

Seguir leyendo: