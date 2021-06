Néstor Pitana no fue designado para ningún partido de la quinta fecha de la Copa América

El jugador colombiano Miguel Borja protesta ante el árbitro argentino Néstor Pitana en presencia de futbolistas de su selección y de Brasil en el partido de la Copa América disputado en el Estadio Nilton Santos de Río de Janeiro, Brasil. 23 junio 2021. REUTERS/Sergio Moraes

Luego del último partido de la selección de Colombia por la fase de grupos en la Copa América, el cual fue el pasado miércoles, 23 de junio, en el que Brasil siguió con la racha triunfal en la Copa luego de ganarle 2-1 a Colombia en Río de Janeiro. Partido que estuvo permeado por la polémica anotación que le dio la paridad al local, el árbitro argentino no fue seleccionado por la Conmebol para dirigir ningún encuentro de la última jornada de la fase de grupos.

Todavía no se define la situación del árbitro Néstor Pitana en la Copa América. Después de dicho encuentro, el referí argentino ha sido blanco de polémicas tras convalidar un gol de los locales que llegó después de una acción en la que el balón rebotó previamente en su cuerpo.

Por parte de la Federación Colombiana de Fútbol, FCF, se envió una petición formal a la Conmebol para que suspendiera al arbitro argentino tal y como se hizo con dos árbitros colombianos en las fechas de Eliminatorias. Por su lado, la máxima entidad del fútbol suramericano todavía no se ha pronunciado al respecto.

Aunque la Conmebol no ha dicho nada hasta la fecha, este sábado, cuando se anunciaron las designaciones arbitrales de la quinta fecha de la Copa, se pudo confirmar que Pitana no estará a cargo de ningún partido. De acuerdon con infrmación extra oficial, la Conmebol estaría considerando que Pitana no dirija ningún encuentro más de la actual Copa América, dándole razón a la FCF que había acusado al argentino de influir directamente en el resultado.

De esta manera, Pitana sería el primer juez sancionado de esta versión del torneo suramericano de selecciones. Cabe recordar que actualmente la Conmebol también está estudiando un recurso de la selección chilena que acusó al colombiano Wilmar Roldán de haber ignorado el reglamento en el partido de la roja contra Paraguay.

La acción que dejó al árbitro fuera del campo se dio sobre el minuto 77′, un jugador brasileño realizó un pase que pegó en el árbitro argentino Néstor Pitana. La pelota volvió a un futbolista de Brasil, posteriormente vino un centro y Roberto Firmino, de cabeza, anotó la igualdad.

De inmediato los jugadores colombianos, liderados por el arquero y capitán David Ospina, se acercaron al árbitro Pitana para protestarle por la jugada, porque creían que, inmediatamente después de que la pelota haya pegado en él, debía reanudar con un balón a tierra.

Sin embargo, de acuerdo con el el reglamento actualizado por parte de la International Football Association Board está claro que el balón sigue en juego aunque pegue en un miembro del equipo arbitral, a menos que “un equipo inicie un ataque prometedor”, “el balón entre directamente a la portería” o “el equipo en posesión de balón cambie”.

Y no era un ataque prometedor, porque Colombia estaba armado defensivamente, tampoco el balón ingresó directamente al arco y el equipo en posesión de pelota no cambió. Por lo tanto, el gol es válido.

Textualmente el reglamento dice:

El balón no estará en juego cuando:

1. Haya atravesado completamente la línea de meta o de banda, ya sea por el suelo o por el aire

2. El juego haya sido detenido por el árbitro.

3. El balón toque a un miembro del equipo arbitral, permanezca en el terreno de juego y, además:

- Un equipo inicie un ataque prometedor.

- El balón entre directamente en la portería.

- El equipo en posesión del balón cambie.

En todos los casos anteriores, el juego se reanudará balón a tierra.

