Balance de las manifestaciones en Usme: civiles y policías heridos, una persona muerta y un desaparecido

En la imagen, Integrantes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) se enfrentan a en el sector de Usme, sur de Bogotá (Colombia). EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda/Archivo

La localidad de Usme, en Bogotá, vivió este lunes 21 de junio una intensa jornada de protestas en medio del paro nacional. Varios heridos, entre civiles y policías, una persona fallecida, otra más desaparecida y bloqueos en la Avenida Caracas enmarcaron la intensa jornada que se extendió durante todo el día.

La tensión se comenzó a vivir en la mañana con los enfrentamientos entre un grupo de manifestantes y uniformados de la Policía, quienes aseguran que debieron intervenir el sector conocido como la Y de Yomasa a raíz de los actos de vandalismo y bloqueos que se estaban presentando. En imágenes compartidas por las autoridades a través de las redes sociales se muestra cómo un grupo de civiles montaron barricadas y lanzaron algunos adoquines que quitaron del lugar.

El coronel Jairo Baquero, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Bogotá, expresó que las investigaciones conjuntas del Esmad y la Fiscalía establecieron que “son acciones coordinadas y sistemáticas, y durante los 56 días de esta protesta social se han realizado 57 actividades en el sitio donde dos personas han sido capturadas en las últimas horas y adicionalmente 27 policías han salido heridos en este sitio”.

Mayor General Óscar Gomez Heredia, comandante Policía de Bogotá, confirmó muerte del hombre en Usme.

Entrada la tarde, un reporte dado a conocer por parte del secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, indicó que al parecer un hombre habría perdido la vida durante las protestas en dicha zona: “He recibido informe de una persona sin identificar ingresada al Hospital de Santa Librada sin signos vitales, presuntamente en el marco de las protestas en Yomasa-Usme”.

El mayor general Óscar Gómez Heredia, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, confirmó el fallecimiento de esta persona: “Sobre las 3:50 de la tarde ingresó una personas sin signos vitales al CAMI de Santa Librada con una lesión en el tórax por un arma contundente. Se ordenó inspección al cadáver y actos urgentes. La Policía Nacional está presta a brindar toda la información para agilizar la investigación”.





Según la ONG Temblores, el hombre de 32 años, identificado como Jaime Alonso Fandiño, habría fallecido tras recibir el impacto de una granada de gas lacrimógeno en su pecho, por parte del ESMAD. LA ONG Campaña Defender la Libertad se contactó con la familia del joven asesinado y confirmó la noticia. Además, pidió que se detenga el exceso de fuerza estatal y aseguró que hay una “situación desbordada de violencia” en la localidad de Usme que pone en riesgo la vida y la integridad de las personas que se están manifestando en esa zona de Bogotá.

Acorde al balance de las autoridades, hay cerca de 20 civiles heridos, además, dos personas también fueron capturadas por las agresiones a la fuerza pública.

Otro de los hechos que han ocurrido en la zona de Yomasa es la quema de un bus SITP, situación que ha dificultado la movilidad de la ciudadanía, que ha tenido que caminar y buscar alternativas de movilidad: “Está complicado el transporte por los disturbios; entonces, fregados los que trabajamos”, afirmó a CityTv un transeúnte que pasaba cerca de los disturbios.

El caso de un joven desaparecido en la localidad:

Durante la jornada de ese mismo lunes se dio a conocer el caso de un padre, quien se identificó como Julio Cesar Moreno Díaz, y el cual denunció que su hijo, Johan Sebastian Moreno, desapareció en medio de las manifestaciones en Yomasa cuando fue aprehendido por miembros del Esmad. En redes circuló una grabación en la cual se ve al hombre encarando a los uniformados, al parecer, exigiendo explicaciones por el paradero del muchacho.

El representante a la Cámara por Bogotá, Inti Asprilla, divulgó un video mediante su cuenta de Twitter en el cual Cesar Moreno pide por la aparición de su hijo: “Hoy después del mediodía, cogieron a mi hijo por estar grabando al Esmad que le estaba pegando a un muchacho y se lo llevaron y no me aparece en ningún lado. He estado buscando arriba en Monteblanco, en las tanquetas y no me dan razón”, comentó el padre.

Hombre pide explicaciones por la desaparición de su hijo en Usme. Video: Twitter @intiasprilla.

SEGUIR LEYENDO: