Video | Con lágrimas de felicidad, los hijos de Cristina Hurtado recibieron noticia de su embarazo

El pasado jueves 10 de junio, la presentadora de ‘Guerreros’, Cristina Hurtado, estrenó su canal de YouTube con un video que pocos de sus seguidores esperarían ver y el que quizás sería uno de los más vistos de su plataforma con uno de los momentos más conmovedores después de 15 años. En este, anunció que sería madre nuevamente, noticia que sorprendió a su esposo José Narváez y a su familia.

Después de darle la noticia a su compañero sentimental, los siguientes en enterarse fueron sus hijos, Daniel y Juan José. Al momento de darles la noticia, la pareja de exprotagonistas de novela los ubicaron en el sofá de su casa y les entregaron un regalo que sería para Cristina, con motivo del ‘Día de la Madre’, dentro de las cajas se encontraba una prenda de su futuro hermanito o hermanita.

En el clip, publicado en el canal oficial de YouTube de Hurtado, se ve que los sorprendidos fueron los jóvenes que apenas destaparon los supuestos regalos para su mamá, encontraron el mameluco con una leyenda que les anunciaba que serían hermanos mayores.

Tomado de Instagram @crisshurtado

Cristina Hurtado explica cómo fue la reacción de sus hijos en este nuevo episodio.

“Fue demasiado bello, Juan José me enterneció demasiado, verlo tan tocado con esta noticia, tan sentimental, eso para mí fue maravilloso. Daniel quedó un poco en shock, miraba para acá, miraba para allá... Lo más importante es que ellos están muy felices y me venían pidiendo hermanita hace mucho tiempo”.

Juan José, el menor de los hermanos, al abrir la caja se llevó las manos a la cabeza realmente conmocionado y empezó a llorar inmediatamente; Daniel quedó paralizado y se aprecia que sólo reacciona cuando su hermano se pone de pie a abrazar a su mamá y el bebé que viene en camino, Cristina no pudo contener las lágrimas durante el emotivo momento.

La pareja, que suele publicar contenidos muy divertidos y cotidianos de su vida en las redes sociales, también sorprendió a los hermanos y papás de José con una carta y la ecografía del bebé. Los hermanos del actor no lo podían creer y saltaban de la emoción, mientras que su padre mencionó que lo sospechaba.

Tomado del Canal Oficial de YouTube Cristina Hurtado

“Yo me lo imaginaba. Hoy me he dedicado a observarte el cuerpo porque yo lo imaginaba, dije ‘esta mujer va a estar preñada’, ¿es linda o lindo?”, comentó el papá de Narváez.

Por su parte, la suegra y la cuñada de Hurtado recibieron la noticia de la misma manera, con una prenda del bebé y la leyenda con el anuncio de que vendría un nuevo integrante a la familia, por lo que ambas mujeres rompieron en llanto de la emoción que les provocó el anuncio.

Con sus padres el anunció fue diferente, a su madre le contó a través de videollamada pero por falta de conocimiento con la tecnología según lo indicó la presentadora, olvidó ponerle audio al momento de editar el video y no se puede escuchar la reacción de su mamá.

Lo mismo ocurrió con su papá, que se encuentra delicado de salud por cuenta del covid-19, le contó antes que ingresara a la clínica y debiera ser intubado.

“Lo que hice fue que por videollamada le dije ‘Papá vas a ser abuelo’ y me puse a llorar porque lo veía tan mal que decía ‘Dios mío que lo pueda volver a ver que pueda disfrutar de su nieto’, fueron muchos sentimientos encontrados y dice que quiere una niña”.

También recordó el momento en que le contó a los participantes de ‘Guerreros’, a quiénes después de convencerlos que se retiraría del programa, les dijo “¡van a ser tíos!”, entre risas y lágrimas.

