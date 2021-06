Gobierno de Uribe quiso desprestigiar a la Corte Suprema de Justicia, insiste Mancuso

En la imagen, Salvatore Mancuso, exjefe de las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). EFE/Archivo

Este martes se llevó a cabo una audiencia ante el Juzgado 56 de conocimiento de Bogotá por el juicio contra Edmundo del Castillo, exsecretario jurídico de Presidencia y César Mauricio Velásquez, quien fungió como secretario de prensa de la Casa de Nariño en el gobierno de Álvaro Uribe. En dicha diligencia el ex jefe paramilitar, Salvatore Mancuso, reiteró que desde la administración de Uribe se adelantaron labores para desprestigiar a la Corte Suprema de Justicia.

Los hechos se remontan a 2007 y, según Mancuso, en ese momento lo contactaron para que hiciera llegar una foto o prueba en la que apareciera Giorgio Sale con algún magistrado de ese entonces y así enlodarlo. Mario Uribe, Santiago Uribe, José Obdulio Gaviria y Juan Carlos ‘El Tuso’ Sierra, estaban tras el plan, afirmó Mancuso.

Según él, estos hombres buscaban que se nombrara una Corte ad hoc y a dedo dados los procesos que se estaban adelantando contra algunos funcionarios cercanos a Álvaro Uribe. Al parecer se quería presionar al alto tribunal para que cesaran las investigaciones. Mancuso señaló que muchas veces desde el Gobierno le cuestionaron algunas declaraciones en las que podía resultar salpicado Uribe en relación con las Autodefensas Unidas de Colombia.

Además indicó que estas presiones y la campaña de desprestigio que se quería montar también fue en contra de periodistas como Daniel Coronell y Hollman Morris, además de otros comunicadores que apoyaban las investigaciones de la Corte contra políticos cercanos a Uribe Vélez. También dijo que para todo esto hubo alianzas entre la ‘Oficina de Envigado’, la Presidencia de la República y el antiguo DAS. Estas declaraciones ya las había dado el exjefe paramilitar en 2016 desde una cárcel de Nueva York.

Al mismo tiempo recordó que las chuzadas o interceptaciones ilegales fueron contra políticos, defensores de derechos humanos, magistrados de la Corte Suprema y otros periodistas “que eran incómodos para el gobierno”.

Por otro lado Mancuso aseguró que la Fiscalía y el Gobierno no le ha cumplido con las medidas de seguridad para él, su familia y abogados tras las declaraciones que dio en 2016, “esa situación no se ha subsanado lamentablemente”, señaló. Finalmente la audiencia se suspendió y se retomará el próximo 18 de junio.

Las declaraciones de Mancuso en el caso ‘Don Berna’

Por los vínculos con el paramilitar y la banda La Terraza, la cual Mancuso asegura que conoció durante sus años de jefe de las AUC, el oriundo de Montería fue citado a rendir testimonio. Sin embargo, durante su intervención, el recluso de la cárcel de Irwin contó la articulación de la Fuerza Pública y el antiguo Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) con las Autodefensas e, incluso, señaló a las mismas de ordenar los asesinatos y magnicidios que cometían.

“Hubo permanente comunicación con el Ejército, la Policía y el DAS para poder conformar un grupo de autodefensas. Me explicó en esto que es bien importante: Un grupo de autodefensas no podía crearse en ninguna región del país si no había apoyo de las instituciones del Estado y de la sociedad que componían esas regiones. Necesitábamos apoyo militar inicialmente, sin ese apoyo era imposible entrar. De ellos teníamos una información inicial y el resguardo para protegernos”, aseguró Mancuso, según recoge Blu Radio.

Además, afirmó que, como las AUC no podían enfrentar solas a la guerrilla en nuevos territorios, debían articular apoyos con las Fuerzas Militares y por eso “es que esos grupos crecían al lado de donde estaban en ese momento”.

