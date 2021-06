Video| Con machetes residentes de un sector aledaño al estadio Metropolitano de Barranquilla se enfrentaron con manifestantes

Algunos ciudadanos, con machete en mano, se enfrentaron con los manifestantes

Al tiempo que en el interior del estadio Metropolitano Roberto Meléndez se jugaba el partido de Colombia contra Argentina, en los sectores aledaños a ese escenario deportivo ocurrían enfrentamientos entre manifestantes que protestaban con motivo del paro nacional en contra del gobierno del presidente Iván Duque, residentes de esos barrios y la Policía.

En un video que difundió en Twitter la Agencia de Comunicaciones Colombia Informa quedó registrado como algunos ciudadanos con machete en mano se van en la búsqueda de las personas que se estaban manifestando, lo que provocó que la policía llegara a lugar.

Los disturbios en los alrededores del Metropolitano iniciaron hacia las 6 de la tarde, casi al tiempo de que inició el encuentro entre los seleccionados en una nueva fecha de la eliminatoria suramericana para obtener un cupo para el Mundial de Catar de 2022.

El martes en Barranquilla se convocó una ‘Gran concentración de la resistencia’, programada para realizarse a las afueras del estadio desde las 3 p.m. Los organizadores de la protesta indicaron que el lema de la convocatoria es “si no hay paz, no hay fútbol”, para hacer entender a las autoridades que no se pueden programar este tipo de eventos mientras el paro nacional sigue vigente y los casos de contagios de covid están disparados.

Para esta cita futbolística, en la ciudad caribeña se dispusieron 4.500 uniformados para evitar que ocurrieran hechos como los del partidos por la Copa Libertadores entre América de Cali contra Atlético Mineiro, y el de Junior versus River Plate, donde se alcanzaron a colar los gases lacrimógenos que se usaron para dispersar a los manifestantes, pero que igual afectaron a los jugadores.

<br/>

