Epa Colombia.

Este lunes festivo, la influenciadora ‘Epa Colombia’ se ganó los aplausos de sus seguidores por su don de servicio. Por medio de unas historias en su cuenta de Instagram, la empresaria anunció que las ganancias de sus keratinas para niñas iban a ser destinadas para ayudar a las personas más necesitadas del Chocó y Tumaco.

“Amiga mira, si tú me compras muchas keratinas de niña, toda mi ganancia será para el Chocó, toda mi ganancia será para Tumaco, porque yo sé que son personas que lo necesitan. Solicitaré a la Policía Nacional que me dé un avión de ayuda humanitaria porque me voy con todas las ganancias de keratina”, aseguró la influenciadora.

Asimismo, la bogotana recalcó sus ganas de salir adelante con su negocio para ayudar a los que más lo necesiten, demostrando su humildad y recordando que hace algunos años ella no tenía oportunidades.

“Voy a vender muchísimo marica. Yo voy a hacer historia porque yo realmente quiero realmente si quiero ayudar, amiga”, expresó Epa.

Epa Colombia anuncia que llevará ayuda humanitaria a Chocó y Tumaco

La iniciativa de la empresaria se hizo viral y de inmediato muchas paginas de chismes de Instagram replicaron las historias, donde sus seguidores aprovecharon para elogiar a la colombiana por tan linda causa.

“Muy lindo gesto”, “a ella sí la pondría en un mural”, “la amo, tan bella ella”, “Epa Colombia a la presidencia”, “eres de admirar”, “esta mujer es una berraca”, “admiro a esa mujer en todo sentido, ella sí es una verdadera influencer”, “Epa Colombia ha hecho más por este país que lo que debería hacer este Gobierno”, “hermosa, gracias por ayudar a esas personas” y “gente así es que necesita Colombia”, fueron algunos de los comentarios.

Cabe recordar que, esta no sería la primera iniciativa de Epa, pues hace unos meses, Barrera anunció que gracias a la buena acogida que han tenido sus keratinas, el 10 % de sus ventas lo va a donar en mercados a los más necesitados.

Durante el principio de la pandemia, Epa se ganó el cariño de muchos colombianos que alcanzaron a juzgarla por su pasado, pues aprovechó los difíciles días que pasaban muchas familias colombianas por la falta de trabajo y oportunidades para ayudarlas a salir adelante.

De igual forma, en diferentes ocasiones ha asegurado que se siente muy orgullosa de su negocio y que espera poder seguir ayudando a otras personas y seguir cambiando, refiriéndose al problema legal que tuvo por haber dañado las puertas de una estación de TransMilenio en las marchas del año pasado.

“Amigas es que estoy muy feliz, yo jamás creí que un producto me fuera a sacar de pobre”, agregó la influenciadora.

De igual forma, desde su empresa se mantiene publicando vacantes para trabajar con ella en sus peluquerías.

Recientemente, Daneidy anunció que entrará a la Fundación Universitaria Colombo Germana (Unigermana), en donde estudiará Administración y al mismo tiempo, desarrollará clases en un diplomado de emprendimiento que tiene la universidad.

A través de una transmisión en vivo realizada en las redes sociales de la Unigermana y en la que estuvo presente la famosa colombiana, se reveló que ‘Epa Colombia’ será docente y enseñará a sus estudiantes cómo montar un negocio y hacer crecer su emprendimiento, pero no solo esto, pues la empresaria capacitará también en la aplicación de sus keratinas.

“Me llena de felicidad que me apoyen con mi emprendimiento y me den la oportunidad de abrir aquí algo sobre las keratinas o de cómo emprender y salir adelante (…) Vamos a hacer un diplomado certificado. ‘Epa Colombia’ estuvo aquí en la universidad enseñando el paso a paso de cómo se hace una keratina”, señaló Daneidy en la transmisión.

