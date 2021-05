“¿Será que todavía soy bueno?”: Egan Bernal confesó que llegó a dudar de su nivel, tras retirarse del Tour de Francia

Egan Bernal durante su celebración tras ganar la etapa 16 del Giro de Italia. REUTERS/Jennifer Lorenzini.

Egan Bernal (INEOS Grenadiers) cerró la segunda semana del Giro de Italia con broche de oro: destacó una vez más en la montaña, ganó la etapa 16, considerada la fracción ‘reina’ de la carrera, y amplió aún más las diferencias con sus rivales directos en la lucha por la clasificación general. De momento, es más líder que nunca y seguirá portando la ‘Maglia Rosa’ desde el próximo miércoles 26 de mayo, cuando se dispute la jornada 17.

En la noche de este martes, Egan dialogó con Juan Charry a través de un Instagram Live, donde explicó, en primer lugar, del gran momento que atraviesa en esta edición del Giro y la ‘sorpresa’ que se ha llevado por estar en la posición en la que se encuentra hoy en día.

“Uno viene y dice ‘quiero hacer la general’ y cuando uno dice eso es obviamente ganar. Pero después de la lesión que había tenido, después de retirarme y salir por la puerta de atrás del Tour del año pasado por problemas físicos... yo decía ‘si hago un podio o estoy al nivel de los que están peleando la general, estoy contento’. No me esperaba esto... nunca había ganado una etapa en una Gran Vuelta y voy dos, está muy bien. Ser líder tantos días, poder disputar la carrera desde los primeros días... no me lo esperaba”.

Egan vistiendo la ‘Maglia Rosa’ en la jornada 12 del Giro de Italia. REUTERS/Jennifer Lorenzini

Además, a causa de su retiro en el pasado Tour de Francia, Bernal confesó que fueron momentos difíciles en lo personal, empezando por el hecho, según cuenta, de no poderse mantener ni siquiera en el pelotón principal: “En este momento dentro de mí sé quien soy y lo que tengo, lo que puedo hacer, sabía que el retirarme y no poder estar en el grupo del Tour... saber que los sprinters lo llevan y el grupo, quedarse siendo un escalador... es decir: ‘ese no soy yo’”.

E incluso, para sorpresa de muchos, su abandono le llegó a provocar cierta inseguridad en sí mismo hasta el punto de cuestionarse si era “bueno” para montar en bicicleta: “Una serie de altibajos y cuestiones físicas y mentales, es como a cierto punto dudar, ‘¿Será que todavía soy bueno, será que todavía puedo estar ahí...? entonces son cosas que aunque uno tiene confianza, los otros también entrenan y mejoran. Yo pensaba que ‘tal vez llegué a mi 100% y no puedo dar más’. El llegar acá, ganar etapa, ponerme de líder es como ratificar lo que ya hice, por eso lo dije, estoy de vuelta”.

Bernal llega a línea de meta en la etapa 16 del Giro de Italia. REUTERS/Jennifer Lorenzini

Egan relató qué pasó en la etapa 16:

Si por algo sufrieron la gran mayoría de aficionados fue el no poder el desarrollo de la etapa con normalidad, puesto que, a raíz de los problemas climáticos, la señal satelital no mostró qué pasó en el último puerto, donde Bernal atacó. Por ello, el colombiano dio una pequeña explicación de cómo transcurrieron los hechos en la escalada decisiva:

“Todo el mundo está hablando de eso, para mí es extraño porque la moto que graba estuvo siempre conmigo. Dicen que no vieron mucho. El Education First puso un ritmo muy fuerte y quedamos Daniel Martínez y yo. Ellos [EF] tiran para Carthy y más o menos a cinco [kilómetros] de meta le dije a Dani Martínez que me sentía muy bien. ‘Capo si puede hacer una pequeña aceleración para yo ir’”, relató.

El objetivo, según Egan, estaba claro: “Yo dije que quería ir por la etapa y si quería debía coger a los que estaban escapados. Ataqué y todos íbamos de gancho. Aceleré y quedo solo. Los otros quedaron a 20 metros y poco a poco me regulé, cogí ritmo y fueron cediendo tiempo. La bajada la hice muy tranquilo, sin tomar riesgos”.

Mensaje final a Colombia:

En medio de la difícil coyuntura que vive el país por el Paro Nacional y el COVID-19, Egan envió un mensaje a todos los colombianos: “De verdad en estos momentos queremos mandar algo de felicidad. Estando afuera del país se siente más uno colombiano. Uno valora más las cosas. Gracias por el apoyo y voy a hacer lo mejor posible para llegar con la camiseta a Milán. No prometo nada. Falta mucho, pero crean que voy a dejar la piel por mantener la camiseta rosa y gran parte de eso es por representar a mi país”, concluyó.

