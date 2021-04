“Hoy me dio por rayarme un ratico”, Marbelle muestra su nuevo tatuaje en redes sociales

La cantante colombiana Marbelle. Foto: @marbelle.oficial

Maureen Belky Ramírez Cardona, más conocida en el ámbito musical como Marbelle, la reina de la tecnocarrilera en Colombia, presumió a través de una historia de Instagram su nuevo tatuaje, en que le de manera muy artística retrato el rostro de una mujer, al parecer, su rostro junto con su verdadero.

A lo largo de su carrera musical Marbelle se ha hecho muy famosa no solamente por su talento o actuación, sino también por su amor por los tatuajes, y ahora acaba de sumar uno más a su colección. Se trata del rostro femenino abstracto de perfil, que fue realizado utilizando una sola línea negra continua.

En la publicación de la cantante, se visualiza que este tatuaje tiene una boca pintada de rojo y dos corazones en la parte de atrás, además, en la parte inferior tiene unas letras en cursiva, con el mismo estilo artístico, que forma la palabra “Maureen”, el nombre de pila de la cantante.

Algunos se preguntan si en realidad el tatuaje es el rostro de la cantante o simplemente es el de una mujer y lo conectó con su nombre.

En la historia de la artista se escucha su voz de fondo decir: “Hoy me dio por rayarme un ratico. Hoy me dio por hacerme algo de varias cositas que me voy a estar haciendo”.

Desde que realizó esa historia, la cantante no ha vuelto a realizar más publicaciones respecto a su nuevo tatuaje, por lo que varios de sus fanáticos están a la expectativa de saber el resultado final de la nueva obra de arte que Marbelle decidió tatuar en su piel.

La actriz y cante regresará a la pantalla chica como parte de los participantes de Master Chef Celebrity. Allí, algunos esperan que ella muestre el resultado final de su última sesión de tatuaje.

Las razones por las que Marbelle y su hija Angie Cardona están distanciadas

Marbelle dio detalles sobre la ruptura de su relación con su hija adoptiva Angie Cardona, quien a sus 23 años, dio a luz a su primer hijo en julio de 2020. Muchos de sus seguidores le han preguntado por el tema, razón por la cual, a través de las historias de Instagram, respondió diciendo que con Cardona no tiene contacto y que por eso no ha podido conocer a su nieto.

“Como madre tengo que decirles, y creo que las mamás me van a entender, que hay momentos en la vida donde, por más que uno quiera, a veces nos toca hacer un alto en el camino, hacernos a un lado y dejar que ellos experimenten muchas cosas”, contó la cantante a través de la red social.

Algunas versiones afirmaron, durante el año pasado, que la ruptura se habría presentado por la orientación sexual de Angie, quien se declaró abiertamente lesbiana, pero estos rumores fueron desmentidos por la misma intérprete en su Instagram.

“No tiene nada que ver con muchas cosas que me escriben acerca de la orientación sexual. (…) No soy cerrada de cabeza como piensan (…). Desde niñas a mis 2 hijas siempre les dije que iban a ser amadas, respetadas y bien recibidas en casa con su novio o con su novia”, manifestó “La reina de la tecnocarrilera”.

