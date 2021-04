“¡Hay vida después del fútbol!”: el ambiguo mensaje de José Fernando Cuadrado

No se retira: José Fernando Cuadrado aclara los rumores sobre su partida del fútbol profesional

Mientras los hinchas aún no superan la fase de duelo por el retiro de Róbinson “Rufay” Zapata, el pasado 19 de abril, las redes sociales se alteraron con un mensaje del arquero José Fernando Cuadrado publicado en su cuenta de Instagram.

El emotivo, y extenso, texto colgado en su cuenta oficial decía lo siguiente: “¡Hay vida después del fútbol!. Y lo digo no porque me he retirado del fútbol, lo digo porque es una realidad. Son 4 meses de absoluto silencio en el mundo de las redes, pero muy ocupado de trabajar, reflexionar, prepararme física y mentalmente, además de seguir aprendiendo y creciendo”, manifestó Cuadrado.

A lo que agregó: “Esta es una transición a veces incómoda, a veces dolorosa, pero asumiendo la responsabilidad y el riesgo de la decisión personal de hacia dónde quiero encaminar y continuar con mi carrera deportiva”, lo que inmediatamente, por su tono, confundió a sus seguidores, quienes consideraron inminente el retiro del astro.

Medios deportivos nacionales hicieron eco a la noticia, especialmente en un año que ha visto a otros dos colegas de Cuadrado abandonar la práctica profesional: además de Zapata por Independiente Santa Fe, en marzo, y sin tanto ruido, Luis Delgado, de Millonarios F.C., anunció que colgaba los guantes.

Esta vez el desmentido de Cuadrado vio la luz en Twitter, a través de un hilo acompañado de una de sus atajadas. Cabe señalar que la publicación ocurrió en el prime time de los programas deportivos radiales, tal vez, a la espera de alguna entrevista.

“A la opinión pública, medios de comunicación y aficionados en general DESMIENTO la supuesta información que circula en la cual se asegura mi retiro del fútbol, comprendiendo que existe una desinformación y mala interpretación de una publicación que realicé hace unas horas desde mi cuenta en Instagram, la cual solo tenía como objetivo mostrar como hace un tiempo, inicie alternar mi faceta como deportista, papá, esposo y empresario de manera simultánea, buscando siempre continuar aprendiendo.... y creciendo como persona, sin dejar atrás mi carrera profesional en el fútbol. Puedo decir que ahora estoy con más ganas y más fuerte que nunca para continuar y dejar un legado”.

No se retira: José Fernando Cuadrado aclara los rumores sobre su partida del fútbol profesional

El arquero de 35 años, y nacido en Valledupar, cuenta con una experiencia de 16 años en la Primera División, ha disputado 70 partidos entre el campeonato nacional, torneos internacionales y participación como elemento de la absoluta de mayores colombiana.

Así mismo, Cuadrado vistió las casacas de Deportivo Cali, Deportivo Pasto, Atlético Nacional, Millonarios F.C. y Once Caldas.

Sin embargo, en los últimos meses, Cuadrado ha estado por fuera de la competición, luego del remezón que supuso la llegada de Alexandre Guimaraes al Atlético Nacional.

El portugués decidió no contar con los servicios del deportista, quien se transformó en agente libre desde noviembre de 2020.

El anuncio publicado en Instagram solo reforzó la idea que caló en la opinión pública con respecto a su futuro.

A manera de adiós, sin serlo, así terminó el texto que fue comidilla de los fanáticos y confundió a los medios: “La vida y el fútbol me hacen un llamado para dejar un legado en esta linda profesión, porque en algún momento... ¡seremos considerados viejos para el deporte, pero jóvenes para la vida!”.