EPM ratifica a Alejandro Calderón en la gerencia y valida sus títulos universitarios

Alejandro Calderón Chatet engrosó su hoja de vida con títulos que no posee y así fue presentado por EPM tras ser elegido como nuevo gerente general de la principal compañía antioqueña. Pese a la denuncia, fue ratificado en su puesto y se presentó nuevamente el historial académico con modificaciones más apegadas a la realidad.

Según evidenció el portal Vorágine, Calderón Chatet fue presentado por EPM el 24 de noviembre de 2020 como economista y especialista en administración de empresas y economía de la Universidad de California en Estados Unidos. Pero según verificó el medio, los estudios del gerente en esa institución fueron asistencia limitada a clases y no concede título.

Además, la entonces presentación del gerente lo graduaba de magíster en economía y finanzas internacionales de la Universidad de Burdeos en Francia. El título de “Maitrise Sciences Economiques”, según Vorágine, equivale en Colombia a un pregrado en Economía y el “Magistere Economie et Finance Internationales” no ha sido convalidado en el país, por lo que aún no es válido.

En ese sentido, EPM señaló que efectivamente su educación en la Universidad de Montesquieu Bordeaux IV en Francia fue convalidada como título de economista en grado de pregrado y no una maestría, validado por la resolución No. 18819 de 2013 del Ministerio de Educación.

Respecto al segundo título, “Magistere Economie et Finance Internationales”, no ha sido convalidado y para EPM, el gerente tiene dos años para cumplir con el proceso después de haber sido posesionado en el cargo.

Respecto a la formación en la Universidad de California, la cual no otorgó un título, EPM la presentó, en un comunicado de este 11 de abril, como una continuación de su proceso formativo dentro del Education Abroad Program.

“En 2008, Miguel Alejandro Calderón Chatet culminó sus estudios en el Extension School de la Universidad de Harvard (Estados Unidos de América), obteniendo el título de “Magistri in Artibus Liberalibus Studiorum Prolatorum”, cuya convalidación fue solicitada al Ministerio de Educación de Colombia el 9 de noviembre de 2020, ello es, dentro del término de dos (2) años siguientes a la posesión del cargo, según lo establece la legislación vigente (Decreto 1083 de 2015)”, señaló EPM.

Sobre ese título en Harvard, que fue revelado por W Radio, la investigación de Vorágine señaló que se trata de un curso de su escuela de Extensión a la que puede acceder “cualquier persona sin el grado de dificultad propio de la Escuela de Negocios” y que tampoco había sido convalidado.

Ese nuevo pronunciamiento de EPM confirmó la denuncia sobre los títulos de Alejandro Calderón Chatet y que, como señaló la investigación, la formación académica del gerente no contó con la rigurosidad suficiente e infló su hoja de vida al momento de presentarlo oficialmente.

Pese a esto, la compañía antioqueña ratificó el nombramiento. “Los documentos que acreditan la formación anteriormente descrita del Gerente General, Miguel Alejandro Calderón Chatet, reposan en la base de datos y archivos de EPM, y son suficientes para acreditar el cumplimiento de los requisitos para acceder a los cargos de Vicepresidente Ejecutivo de Finanzas e Inversiones de EPM y Gerente General de EPM, razón por la cual fue nombrado y posesionado en los mismos”, aseguró la empresa.

Adicionalmente, aseguraron que no constituye un impedimento ser representante legal de una empresa de capital privado en el país o en el extranjero de manera concomitante. “En lo que tiene que ver con la existencia de un potencial conflicto de intereses, es importante señalar que este se configura respecto de situaciones particulares y concretas y no en abstracto. A la fecha no se ha identificado ninguna situación de este tipo que permita establecer conflictos de intereses particulares, concretos y reales”, agregaron.

Esto respecto a la denuncia del representante a la Cámara Jorge Gómez, quien señaló que el gerente de EPM aparece vinculado en diversos cargos con al menos cuatro compañías off shore que aparecieron en los Panamá Papers. En algunas ostenta el cargo de presidente, otras como secretario y director y en otras como suscriptor.

2. Las sociedades, todas verificables en el Registro Público del gobierno de Panamá fueron fundadas en 2011 y en ellas el señor Calderón Chatet ostenta diversos cargos. A hoy, esas sociedades siguen activas. Acá la relación con su ficha de identificación y RUC. pic.twitter.com/hf5kzwmGke — Jorge Gómez Gallego (@JorGomezCamara) April 10, 2021

EPM señaló que para ser nombrado gerente solo se requiere la validación de un título de pregrado y otro de posgrado, los cuales fueron soportados ante la Gerencia de Servicios de la compañía. Así mismo, señalaron que Calderón Chatet fue elegido Vicepresidente Ejecutivo de Finanzas e Inversiones en la Junta Directiva del 24 de noviembre de 2020 en “cumpliendo a cabalidad con los requisitos del cargo”. Luego, el 5 de abril, nombrado gerente general por parte del alcalde de Medellín, Daniel Quintero.