María del Rosario Guerra aseguró que profesora estaría adoctrinando a sus estudiantes sobre el tema de los ‘falsos positivos’

María del Rosario Guerra en su intervención en medio del debate contra el ministro de Defensa en el Senado.

Este 7 de abril, la senadora del Centro Democrático María del Rosario Guerr señaló, a través de su cuenta de Twitter, que una profesora de la ciudad de Cali estaría adoctrinando políticamente a sus estudiantes en el tema de los ‘falsos positivos’.

“En un colegio de Cali una profesora usó las actividades académicas para adentrar a sus alumnos, sin la mínima ética profesional ni rigor informativo, en un tema tan delicado y grave como lo son los falsos positivos”, señaló la congresista, quien a su vez adjuntó lo que sería una tarea perteneciente al área de ciencias sociales, y con la cual, la senadora pretendió exponer dicho adoctrinamiento.

La guía muestra el pedido que hace la educadora a sus estudiantes, al exhortarlos a responder preguntas relacionadas con el escándalo en el que las Fuerzas Militares colombianas hicieron pasar civiles como guerrilleros caídos en combate.

“¿Cuál es la responsabilidad del expresidente Álvaro Uribe en el tema de los falsos positivos?”, es una de las preguntas de la tarea, en la que también pide a los alumnos de noveno grado determinar: “¿Quiénes fueron los encargados de planear, ordenar, ejecutar y llevar a cabo los falsos positivos? ¿Cómo funcionaba esa cadena mando? y ¿Cómo lograban que los soldados se sumaran tan fácilmente a cometer estos actos tan macabros?”.

La profesora también pide a sus estudiantes indagar sobre las Madres de Soacha y en qué ha consistido su lucha en relación con los ‘falsos positivos’.

Tarea que una profesora le dejó a sus estudiantes en Cali, con la que les pide resolver algunos cuestionamientos sobre los falsos positivos.

“Esto es un claro ejemplo del adoctrinamiento al que someten a niños y jóvenes en algunos colegios del país. No se puede olvidar que las aulas son para educar y no para manipular”, agregó Guerra, y al mismo tiempo le pidió al Ministerio de Educación y a la Secretaría de Educación de Cali “ponerle la lupa a este hecho que no solo abusa de la autoridad pedagógica propia de cada institución, sino que se aleja bastante del deber ser de la educación en Colombia”, manifestó la senadora.

En octubre pasado, la legisladora causó polémica en el Congreso, no por sus denuncias, sino por dar positivo para covid-19. Ante la situación, la mesa directiva del Senado entró en cuarentena y obligó a que la moción de censura contra el entonces ministro de Defensa, Carlos Holmes, se realizaría de manera virtual.

El Centro Democrático celebró que Duque decidiera no aumentar el IVA a productos básicos

A pesar de que el Centro Democrático es el partido de Gobierno del presidente Iván Duque, la idea de la reforma tributaria que está a punto de presentarse en el Congreso parece no gustar a todos los miembros de esa colectividad de derecha.

La reforma ha generado controversia en los últimos días, gracias a las declaraciones del viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, quien aseguró que varios productos de la canasta familiar no eran “esenciales”, lo que significa que entrarían dentro de aquellos que tendrían IVA (impuesto al valor agregado o impuesto sobre el consumo).

Pues bien, en la mañana de este miércoles el presidente Iván Duque se refirió al tema y aseguró que, entre otros, el café, el azúcar y el chocolate no serán gravados con IVA del 19%.

Así entonces, el expresidente Uribe y el Centro Democrático, apoyaron las declaraciones de Duque, ya que anteriormente le habían dado un no rotundo a la propuesta. “Celebramos la decisión del presidente Duque de no aumentar la tarifa de IVA a los alimentos básicos y compartimos la propuesta de aumentarlo a alimentos de lujo como quesos madurados, salmón y cortes de carne suntuosos”, manifestó el exmandatario.

SEGUIR LEYENDO: