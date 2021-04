Video: Andrés Felipe Arias sorprende a su familia en casa por otro permiso de 72 horas

El exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, responsable por beneficiar a personas no meritorias por medio del programa Agro Ingreso Seguro, salió de su lugar de reclusión para ver a su familia. Foto: Redes

Andrés Felipe Arias, exministro de Agricultura condenado a 17 años de prisión por los delitos de celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros, salió nuevamente de permiso de 72 horas para ver a su familia.

El exfuncionario del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, quien fue enviado a Colombia desde su reclusión en Estados Unidos y se encuentra en el Cantón Norte, ya había salido en diciembre por 71 horas entre el 31 de dicho mes y el primero de enero de este año.

Esta vez, el conservador fue concedido con un permiso extramural por parte del juez encargado y autorizado por el Instituto Nacional Penitenciario (Inpec). Frente a su llegada a casa, un allegado grabó la reacción de sus familiares ante la llegada sorpresa del antioqueño.

Una persona, en un computador, inicia la grabación. Al entrar, el exministro es recibido por su madre. “Ay no, yo no puedo creer esto”, dijo su progenitora. “Me dejaron salir”, dijo el expolítico paisa. El padre, por su parte, entre lágrimas le pregunta: “Mi tesoro, mi vida. ¿Cómo está mi vida?”.

“¿Por qué no me llamó para recogerlo?”, dijo su padre a Arias, quien responde que no, porque era sorpresa. Después, lo recibe su hija, Eloísa Arias Serrano, con un abrazo. “¡Virgencita!”, se escucha la madre a lo lejos, mientras el padre del exfuncionario llama a su hijo varón, Juan Pedro. “¡Papi!”, exclamó su hijo, visiblemente conmocionado por la llegada de su padre.

“No lo puedo creer, qué dicha”, se escucha a lo lejos. “Entonces se va mañana”, para lo que el exministro responde afirmativamente: “Sí, claro, mañana”. Después del saludo, inmediatamente, sus dos hijos y su padre posan en una foto con él.

Ya se conocía que Arias pretendía salir, por medio de su permiso, entre el mes de marzo y abril. El pasado 4 de febrero, en medio del juicio que se adelanta en su contra, se conoció que en marzo tendrá su segundo permiso de 72 horas para estudiar o trabajar.

Cabe recordar que, el pasado noviembre de 2020, el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas avaló la solicitud de permiso de 72 horas para Arias. En diciembre el exfuncionario estrenó ese beneficio, y por segunda vez, este mes de abril, tuvo la oportunidad de dejar su sitio de reclusión.

El abogado del exministro, Carlos Gómez, explicó a Revista Semana: “Se trata de un permiso que está sujeto al cumplimiento de unos requisitos que ha cumplido el doctor Arias, verificados por el Inpec: observar una buena conducta, ser una persona de mediana seguridad en su tratamiento penitenciario, haber estudiado, trabajado, dado clases durante su tiempo de reclusión y eso se certifica. Por ello tiene posibilidad de disfrutar este beneficio administrativo que, como digo, es sujeto a controles por parte de la autoridades y el juez que vigila la ejecución de su condena”.

En la decisión del juez para otorgar este permiso, que será mensual, se detalló que siempre y cuando el condenado haya mostrado buen comportamiento, no exista riesgo de fuga y se haya cumplido una tercera parte de la pena impuesta, es decir, 5.7 años, el permiso otorgado para la salida de prisión es por 72 horas.

El condenado se encuentra privado de la libertad en la escuela de caballería en el Cantón Norte desde el 12 de julio de 2019, luego de haber sido extraditado por autoridades estadounidenses. El alto tribunal lo encontró responsable de los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros e interés indebido en la celebración de contratos.

