“Atacaremos las bases militares del ejército venezolano”: un audio de alias Antonio Medina lanza nueva amenaza en la frontera

Ciudadanos venezolanos tratan de cruzar hacia Colombia a causa de los enfrentamientos entre el ejército de ese país y las disidencias de las Farc. / Twitter de Juan Gauidó

La tensión en la frontera colombo venezolana no se reduce. En las últimas horas se divulgó un video en el que se ve a un hombre, identificado con el alias de Andrey, y quien sería cabecilla del frente 33 de las disidencias, en donde habla del conflicto armado que se vive allí, en inmediaciones de La Victoria, en el departamento de Arauca. Los hechos estallaron luego de que Fuerzas Armadas de Venezuela atacaran a las disidencias del frente décimo de las FARC.

En el video, revelado por Noticias Caracol, el hombre lee un documento que dice, “aquel revolucionario que no defienda a su patria, pero que esté metido en problemas de otras naciones, no debe ni puede llamarse heredero delegado de los marquetalianos, que sí defendieron su espacio y no pretendieron jamás iniciar una lucha en otro país”.

La misiva, dirigida a los enfrentamientos entre las disidencias que se encuentran ubicadas en Colombia, y las que están en Venezuela bajo el mando de Iván Márquez, Jesús Santrich y el Paisa, causó temor, según el noticiero, por la llegada de otro mensaje, por parte de Alias Antonio Medina, quien lanzó una directa amenaza.

“Nos unimos en solidaridad del frente décimo y atacaremos las bases militares del ejército venezolano”, se le escucha decir en un audio, también divulgado por el informativo.

Aunque el ministro de Defensa, Diego Molano, anunció el refuerzo de las medidas de seguridad en aquella zona, con el fin de “garantizar la seguridad y tranquilidad de los araucanos”, y con la ayuda de 1.200 hombres de las fuerzas armadas colombianas, el desplazamiento de ciudadanos continúa.

Hacia el pasado 22 de marzo, Etelivar Torres, alcalde del municipio, informó, a la opinión pública que a Arauquita habían llegado “poco más de 160 personas, 51 familias venezolanas”.

Sin embargo, esa es tan solo una pequeña cifra de la gran cantidad de personas que han tenido que dejar sus hogares para protegerse. De acuerdo con la Cancillería, a Colombia han llegado más de 3.000 personas, “en nombre del Gobierno Nacional, expresa su preocupación por los graves efectos humanitarios sobre la sociedad civil en el estado Apure de Venezuela”.

“Tenemos un grupo significativo de familias que se encuentra refugiado en viviendas de familiares y amigos del municipio de Arauquita”, señaló el mandatario local, quien fue el encargado de lanzar la alerta de lo que estaba ocurriendo en la zona fronteriza, “según información de la población, hay diversas detonaciones por parte de la Fuerza Aérea Venezolana (...) esto ha generado mucha zozobra y miedo en la población colombiana y venezolana”.

La información a la que se refirió en su momento el alcalde fue el comunicado emitido por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), en la misiva reportaron que, “se sostuvieron enfrentamientos con grupos irregulares armados colombianos en el sector La Coromoto, parroquia Rafael Urdaneta del municipio José Antonio Páez, estado Apure. Fue neutralizado uno de los líderes conocido como alias el Nando”.

La directora de la Regional Orinoquía de Migración Colombia, Loida Nieves, aseguró que los ciudadanos venezolanos que han tenido que migrar en las últimas a Colombia, harían parte de “más de 780 núcleos familiares”, y “habrían ingresado al país, pese al cierre de frontera, por los sectores conocidos como Barrio Santo, la Finca Don Ramón, El Troncal, el barrio Carretero, Bocas del Juju, el Alcaraván y la vereda Campo Alegre”.

Loida Nieves, en un diálogo para la W Radio, aseguró que está trabajando en conjunto con las autoridades competentes para resolver la situación que tiene aterrorizada a la comunidad, “el día de hoy (24 de marzo), nuevamente, se instaló el PMU con el municipio de Arauquita y fue convocado un consejo de seguridad liderado por el señor gobernador del departamento de Arauca donde se abordó la problemática suscitada y, por supuesto, se trabajó en aras de buscar herramientas a aplicar frente a esta situación”.





Seguir leyendo: