TransMilenio se está quedando sin quien lo cuide, más de 100 vigilantes del sistema de transporte han perdido sus empleos

Policía de Colombia requisa a ciudadano. Foto: Twitter @Transmilenio

Al menos 132 vigilantes de Transmilenio de los 1.044 que hay en todo Bogotá han perdido sus empleos desde el inicio de la pandemia, por lo que en estas labores ahora se están desempeñando policías para controlar la seguridad en las estaciones y garantizar que no hayan colados.

Según Noticentro1 CM& a la Policía nacional le ha quedado la responsabilidad de garantizar las normas dentro de las estaciones de Transmilenio en Bogotá, pero no están dando abasto tras la cantidad de casos que tienen. “El guarda de seguridad, es un apoyo, es una ayuda, él está pendiente también. Reporta a la Policía en el momento que se necesita y facilita el trabajo, ahorita hemos sentido la ausencia de ellos”, señala a CM& la mayor Claudia Patricia Suárez, comandante (e) de la Policía de Transmilenio de la capital.

La mayor también dice que son muy pocos para atender la cantidad de personas que llegan a los vagones y es que en 2021 se han reportado más de 889 usuarios que han sido víctimas de robo, de los cuales 452 se dieron en estaciones y 437 en buses, con 90 personas capturadas. Pero frente a la falta de vigilantes en estaciones que representa un 12 por ciento menos, la entidad explicó que estas personas no tienen contrato laboral o vinculación directa con Transmilenio porque se tratan de licitaciones con empresas que prestan el servicio y con ellas se maneja el personal, es decir, son contratistas.

Además dijeron que la terminación de este contrato es porque se agota el presupuesto asignado, pero que se espera que en mayo, cuando finalice el acuerdo actual, se renovará el presupuesto y dará espacio para licitar de nuevo.

Justamente uno de los casos de robo más conocidos en 2020 que terminó en un homicidio fue el de Oswaldo Muñoz el pasado 28 de octubre cuando un grupo de hombres intentó robarlo y lo apuñalaron en su pierna, causándole una hemorragia que terminó con su vida. Pues la familia del hombre, cinco meses después, denuncia que la Alcaldía de Bogotá no les ha cumplido con lo prometido.

“La señora alcaldesa me llamó, me dijo que lo sentía mucho y me dijo que no íbamos a estar solos, que nos iba a ayudar. Se comprometió a ayudarnos en el empleo, ella dijo que iba a pasar a la casa, nunca lo hizo”, reveló la mujer a Blu Radio.

Oswaldo era un hombre soltero, no tenía hijos, vivía con su familia, su mamá y sus hermanos, y era el único que en el momento aportaba para sostener su vivienda. Él era mesero, pero trabajaba en oficios varios cuando tenía la oportunidad, todo por darle un mejor futuro, especialmente a su mamá.

“La señora alcaldesa nos dijo que iba a haber empleo para mí, que a mis hermanos no les iba a faltar nada, Oswaldo era el que veía por ellos dos, ellos no pueden trabajar, uno depende del otro y el otro de todos, los van a desalojar”, señaló Luz Mary.

En el caso de los agresores, solo se capturó a una persona que ya está en la cárcel, sin embargo, este no fue quien le propinó la puñalada mortal al mesero. Según las autoridades, los otros tres implicados habrían escapado a Venezuela donde se complican las labores de inteligencia de la Policía nacional. El capturado fue Luis Nehomar García Aponte, alias ‘Chompiras’. El hombre se tinturó el pelo y fue atrapado intentando cruzar la frontera.

