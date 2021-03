“Quiero decirles que estoy bien”: Carlos Orduz tras accidente en el set de ESPN

Las redes sociales se inundaron esta noche con un impresionante video en el que se ve cómo parte del set de ESPN FC Radio cae sobre el periodista colombiano Carlos Orduz.

El hecho se presentó durante el inicio de la emisión del programa, mientras su colega y conductor, Francisco Javier Vélez, daba una introducción hablando de la eliminación de Juventus de la Liga de Campeones.

Justo en ese momento, se puede ver en video cómo de repente cae sobre Orduz una de las pantallas usadas por el programa para presentar información adicional y gráficos como los escudos de los diferentes clubes de fútbol de Colombia y el mundo.

Tras el golpe, sobre la nuca y la espalda del periodista, empujando su rostro y la parte superior del torso, en contra de la mesa de trabajo que tenía al frente, se pueden escuchar algunas reacciones de preocupación y al staff del programa pidiéndole al afectado que mantenga la tranquilidad.

Lamentable accidente en Vivo, del colega periodista deportivo, Carlos Orduz en @ESPNColombia.



Esperemos se encuentre bien, ante todo la salud y lo humano. Fuerza @orduzrubio. #FuerzaCarlosOrduz. 🙏🏽 pic.twitter.com/kiNvNQsBhv — 100% FICHAJES DE FÚTBOL (@FichajeGoleador) March 10, 2021

“¿Me reventé? ¿Me reventé?”, pregunta Orduz mientras en cámara se ve a Vélez tratando de mantener la compostura y recibiendo ordenes a través de un auricular. Inmediatamente, el conductor del programa envía la transmisión a una “pequeña pausa” de comerciales, mientras se restablece el orden dentro del set.

Tras la suspensión de la emisión se conoció un video publicado en la cuenta de Twitter de Vélez, en el que cuenta a la audiencia: “Queremos enviarles un parte de tranquilidad después del incidente que se nos presentó al inicio de nuestro programa. Nuestro compañero Carlos Orduz después de la revisión se encuentra afortunadamente en perfectas condiciones. Agradecemos los mensajes, la solidaridad, el acompañamiento de los colegas y del publico en general. Esperamos pronto estar nuevamente con ustedes”.

Un parte de tranquilidad para todos. Nuestro compañero Carlos Orduz se encuentra bien. #ESPNRadioColombia pic.twitter.com/hLCAGUCxbQ — Francisco J. Velez (@Pachovelez10) March 10, 2021

Minutos después, se conoció otro video en el que el propio Orduz, sin heridas visibles más allá una nariz aparentemente enrojecida, reitera el mensaje: “Buenas noches, un saludo especial. Soy Carlos Orduz. Con respecto al incidente que sucedió esta noche al arranque de nuestro programa de ESPN Radio, quiero decirles que estoy bien, ya me revisaron, no pasó absolutamente nada aparte del susto. Mucha tranquilidad, les agradezco la solidaridad y todos los mensajes”.

De acuerdo con el diario colombiano El Tiempo, los encargados del programa pidieron una ambulancia para trasladar al periodista a un hospital, donde recibirá mayor atención médica.

El video se convirtió en tendencia en Twitter, donde varios usuarios lo compartieron expresando su preocupación. “Dios mío! Ojalá no haya pasado nada grave. Tremendo accidente”; “Que no sea nada grave Dios mío bendito”; o “Es increíble, ojalá no pase a mayores. La cara de sus colegas lo dice todo” fueron algunos de los mensajes que se vieron en la red social.

Por su parte, el exfutbolista Iván René Valenciano, que también participa en el programa deportivo, señaló a través de esa red social que, “Afortunadamente todos estamos bien. Mis compañeros, en especial Carlos Orduz está bien después del incidente”.

