Militar retirado atacó a policías con machete en Ibagué y los agentes respondieron con disparos

Los hechos sucedieron el pasado viernes 26 de febrero, en el kilómetro 6 de la variante que conduce de la capital del Tolima a la ciudad de Armenia, cuando tres uniformados de la Policía detuvieron un vehículo y le solicitaron al conductor los documentos correspondientes para su identificación y verificación.

El conductor del vehículo fue identificado como Alexander Goez, un militar retirado, quien iba acompañado de una mujer. El hombre, tras entregar la cédula a los uniformados de la Policía, presuntamente se negó a entregar los demás papeles del carro y solicitó a los uniformados que le devolvieran su identificación por no ser agentes de tránsito.

Los policías solicitaron la presencia de los agentes competentes en el lugar con el fin de verificar los documentos y realizar una prueba de alcoholemia al conductor, pero en ese momento el hombre se exaltó y se inició una confrontación.

Goez, como quedó grabado en un video de uno de los agentes de la Policía, se enojó por la retención de su cédula y acusó a los uniformados de retención de documento público. Mientras los representantes de la autoridad le pedían al conductor que entregara los demás documentos, el hombre les gritaba que no le alzaran la voz. “Haga silencio usted, a mí no me mande a callar”, gritó.

La mujer que iba como copiloto del vehículo trató de calmar al ex militar, pero él continuó gritando a los uniformados y trató de evitar que lo filmaran golpeando la cámara. En ese momento, uno de los agentes le dijo “ojo con eso, no vaya a cometer un error”. “¿No vaya a cometer un error?”, contestó Goez y se dirigió hacia su vehículo para sacar un machete.

Mientras la mujer gritaba tratando de impedir la agresión, el militar retirado se dirigió a los policías blandiendo el machete. Estos se dispersaron por la vía para evitar ser agredidos. Pese a que se escucharon varios disparos y llegaron más policías al lugar, Goez no se detuvo y continuó su agresión. Momentos después, logró subirse a su carro y huyó del lugar.

“Yo les dije a los de vigilancia que no les entregaba los documentos del carro, hubo un altercado y me fui, después me entregué a las autoridades para que me llevaran a un centro asistencial debido a que estaba herido, pero me llevaron hacia el CAI donde me agredieron de nuevo, les dije que me impactaron de un disparo pero hicieron caso omiso, me amenazaban que si vomitaba me tocaba limpiar el piso con mi cara”, indicó Alexander Goez en un video difundido por Alerta Tolima.

El implicado es un ex sargento primero, pensionado del Ejército, quien se encontraba en esa zona de Ibagué jugando un partido con otras personas. Cuando fue detenido ya se devolvía para la casa y, según indicó, estaba a tres cuadras de su vivienda. Afirmó que su molestia se dio porque, supuestamente, los uniformados insinuaron que estaba ebrio.

La Policía de Ibagué emitió un comunicado posteriormente en el que señaló que se adelanta una investigación por el uso de las armas de dotación que habrían hecho los policías en contra de Goez.

“El ciudadano regresa luego al vehículo y emprende la huida, aunque posteriormente es ubicado en otro punto de la ciudad y trasladado al CAI Boquerón donde se le imponen órdenes de comparendo por porte de elementos cortopunzantes (artículo 27 numeral 6) y por acciones que representan peligro para la autoridad de policía (artículo 35 numeral 6). En el mismo lugar, agentes de tránsito le realizaron comparendo por revisión técnico-mecánica vencida”, señaló la Metropolitana.

La autoridad también aseguró que Goez “presentaba unas heridas en distintas partes del cuerpo ocasionadas por elementos que están siendo determinados”, esa situación y los demás hechos ocurridos son materia de investigación por parte de las autoridades, mientras el militar retirado se recupera en un centro asistencial.

