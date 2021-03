Alias ‘Zarco’ iba a colaborar con el esclarecimiento de casos de ‘falsos positivos’, pero le dijeron que los militares lo querían matar

Luis Jhon Castro Ramírez, alias ‘El Zarco’

El 25 de febrero Alejandra Valencia Gartner, directora de Asuntos Jurídicos Internacionales de la Cancillería, anunció la activación, nuevamente, del proceso de extradición de Luis Jhon Castro Ramírez, alias de ‘El Zarco’, antiguo paramilitar y testigo clave en el caso de los llamados falsos positivos.

La Cancillería informó que el juzgado central de instrucción Cuarto de la Audiencia Nacional de España inició el procedimiento de extradición “número 4- 2021, en virtud del cual ha decretado la prisión provisional del reclamado, situación en la que se encuentra desde su detención el pasado 13 de febrero 2021, lo anterior para su conocimiento y tienes fines pertinentes”.

Alias ‘El Zarco’ tenía como principal escenario de operación los municipios de Coyaima y el Guamo, y la vereda Potrerito, de Ibagué, en el departamento del Tolima.

Según la Fiscalía, Castro Ramírez convencía a algunos hombres de viajar a ciertas ciudades del país, bajo el pretexto de trabajar en fincas. Allí participaba en el homicidio de sus víctimas, a quienes les ponían trajes camuflados y botas, para hacerlos pasar como guerrilleros abatidos en combate. Esta información fue confirmada por Rafael Ricardo Rincón Quitora, uno de los soldados vinculados en los falsos positivos, a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

De acuerdo con la W Radio, alias ‘El Zarco’ manifestó su voluntad de colaborar con las autoridades para esclarecer cómo se alió con militares en el departamento del Tolima para que estos ejecutaran hombres de manera extrajudicial que posteriormente presentarían como bajas dadas en combate, pero finalmente no lo hizo.

Un informe de la fiscalía del 2014, señaló que el motivo por el que Luis Jhon Castro Ramírez no cumplió fue porque, según denunció el criminal en 2010 la asistente de la fiscal del caso le dio un mensaje intimidante por el que tuvo miedo y huyó del país durante un permiso de 72 horas fuera de la cárcel de Buga.

Sin embargo, de acuerdo a la emisora, en el documento, también, se conoce que en octubre de 2014, cuatro años después de la fuga, el padre del sujeto se acercó a la Fiscalía en Cali para ratificar la intención de su hijo de colaborar con el esclarecimiento de los ‘falsos positivos’, pero además para advertir que la supuesta exesposa de uno de los integrantes del Gaula involucrado en las ejecuciones extrajudiciales, le dijo que “se perdiera” porque militares estarían pagando dinero ppara que lo asesinaran.

y al día siguiente, alias ‘Zarco’ se comunico a la línea de emergencia, donde según el operador, inmediatamente lo identifico y le comunico que:

“Me fui del país porque cuando me dieron el permiso de mis 72 horas, el 31 de diciembre de 2010, salí de la cárcel de Buga, era como el tercer permiso que me daban y es que estaba pagando una condena por hurto y solo me faltaban tres meses para terminar de pagarla, me presenté a la fiscalía 23 especializada de Cali, donde la doctora Fabiola Bermúdez Roa, que era la fiscal que tenía la investigación (sobre falsos positivos); con ella habíamos hablado de seguridad para mí y toda mi familia, y por eso fue que empecé a colaborarle con las declaraciones”.

El relato continuó y Luis Jhon Castro Ramírez aseguró que el 3 de enero de 2011 se acerco a la fiscalía de Cali, y preguntó por la fiscal Bermúdez pero no estaba pero ”estaba era una muchacha que me dijo que era la secretaria de la fiscal de nombre Patricia, diciéndome que la doctora, se encontraba en Medellín, me preguntó “¿usted no se acuerda de mí?” le dije que no, ella sí sabía quién era, entonces me dijo “yo trabajé en el Gaula seis años y ahora me trasladaron para esta Fiscalía, y me dijo que era la exmujer de Amadeus, uno de los que está implicado en esta investigación, que ellos los militares, habían recogido doscientos millones ($200.000.000) de pesos para que me mataran cuando regresara a la cárcel y que me iban a condenar a 60 años de cárcel, que me fuera del país, que me perdiera, que no volviera más, que la fiscal ya la habían trasladado y que venía otro fiscal”.

Por las palabras de la mujer que se identifico como Patricia, alias ‘Zarco’ decidió huir a otro país, en ese momento, Chile donde según él, se acercó a las autoridades y les contó la versión de lo que estaba pasando. En su relato contó que empezó a trabajar con miembros del Ejército a cambio de lograr su desmovilización. Fue así como reclutó hombres en Cali para llevarlos al Tolima, mediante engaños.

“Yo solo vine a enterarme de los falsos positivos cuando reventó lo de Soacha, ahí entendí lo que ellos estaban haciendo, yo creía que solo estaba colaborando para mi desmovilización, y puedo dar información del General Barrios, del Primero Bustos de Alta Montaña, conocido como Mauricio, del Coronel de Alta Montaña de apellido Niño, otro Teniente de apellido Niño, del Capitán Riascos, una persona del Das de apellido Parra, del Cabo Pérez que participaba en los homicidios, de Amadeus del Gaula, del fiscal del Gaula de nombre de nombre Jaime que es como maricón; de Lozano, de Mahecha, de Ordóñez, todos están comprometidos en esos homicidios, si ustedes me protegen a mi familia y la sacan a otro país, estoy dispuesto a colaborar en todo lo que necesiten de mí. Es todo”, aseguró ‘Zarco’ en medio de la llamada.

En la comunicación, que se dio entre el 20 y 21 de noviembre 2014, se ofreció a dar su ubicación y a colaborar con todas las investigaciones que adelantaba la Fiscalía, además, sugirió crear unas cuentas por el programa SKYPE para poder identificar a los funcionarios. A cambio pidió beneficios jurídicos que obtendrá por la colaboración y la protección de su núcleo familiar.

Hasta el momento, se desconoce si las llamadas continuaron y si las autoridades activaron o no el mecanismo de búsqueda de ‘el zarco’ o seguridad para que continuara declarando sobre las ejecuciones extrajudiciales en Colombia.

LEA TAMBIÉN