“La corrupción campea, pero en la Federación Colombiana de Fútbol trota“: Hernán Peláez

Hernán Peláez se fue de frente contra Ramón Jesurún, por su pésima gestión como presidente de la Federación Colombiana de Fútbol y sus actos de corrupción. El reconocido periodista tomó como referencia la denuncia que hizo su colega Alejandro Pino Calad, sobre el informe que presentó el directivo justificando una inversión de 16 mil millones de pesos para el fomento y desarrollo de la organización, y arremetió contra él.

Jesurún les mete en un informe un rubro de "Fomento para el Desarrollo de la FCF" por $16.000 millones, valor de la multa que tuvo que pagar la Federación porque él montó un cartel de boletería-, ¡y los directivos en crisis lo aceptan! Uno no sabe si todos son hampones o pendejos — Alejandro Pino Calad (@PinoCalad) February 23, 2021

Peláez indicó que la jugada de Jesurún fue para tomar recursos de la entidad y pagar la alta multa que le impuso la Superintendencia de Industria y Comercio por el escándalo de la reventa de boletería de los compromisos de la selección de Colombia, oficiando como local, rumbo a Rusia 2018.

“Jesurún dice que esa plata que se invirtió en el fomento del fútbol, pero es mentira. Hombre, presidente, no seas descarado. No seas cara dura, igual que los miembros del Comité que también fueron sancionados. Son unos personajes que no tienen vergüenza”, dijo en Peláez y De Francisco en la W, en las últimas horas.

El comunicador fue enfático al manifestar que los directivos están protegidos por otros funcionarios de las instituciones nacionales, que los encubren y reciben beneficios a cambio. “Propongo que desde mañana empecemos a hacer la lista de los invitados de la rama judicial que van a ir al Metropolitano de Barranquilla, para el partido entre la selección de Colombia y la de Brasil”, agregó en el espacio radial.

Sus señalamientos salpicaron a todos los dirigentes del escenario del fútbol local, incluyendo a los que están al frente de las ligas locales y a los que pertenecen al rentado profesional. “Ahora, ellos se sostienen porque los presidentes de las ligas locales y de los clubes están invitados, desde ya, a la Copa del Mundo de Catar 2022. Ramón Jesurún presenta el informe de gastos, de esa manera, para que todos sus colegas queden untados y, si algo pasa, no va a ser el único señalado. La corrupción campea, pero en la Federación Colombiana de Fútbol trota”, concluyó Hernán Peláez.

Sus cuestionamientos fueron respaldados por Martín De Francisco, quien dijo en el programa: “Tremenda perla. Eso del fomento del fútbol hay que traducirlo, es un fomento para el descaro y para seguir patrocinando sus actos de corrupción”.

