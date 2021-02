Judicializan a esteticista por muerte de una paciente luego de hacerse una liposucción tipo “suave brisa”

Este jueves 11 de febrero, se conoció que la Fiscalía imputó cargos a una mujer por estar, presuntamente, involucrada en la muerte de una paciente que se realizó un procedimiento estético. La investigación dice que la víctima falleció a los ocho días de la liposucción tipo “suave brisa”.

Los investigadores aseguraron que, quienes llevaron a cabo el procedimiento no contaban con ni con los equipos ni la experticia médica para realizar la operación.

En horas de la mañana y ante un juzgado con funciones de control de garantías de Florencia, Caquetá , un fiscal presentó a Libia Murcia Pinzón, implicada en el hecho, por lo que se acusó de homicidio culposo.

El procedimiento estético se llevó a cabo el 31 de mayo de 2019 por parte de Murcia Pinzón, quien, según el fiscal, “no contaba con los conocimientos, ni el equipo médico para el mismo” .

La intervención, según el documento del ente investigador, se llevó a cabo dentro de una casa del barrio Habbas Turbay de Florencia, Caquetá. Además, revelaron que la mujer no tenía ninguno de los equipos necesarios para todo el procedimiento y tampoco contaba con una anestesióloga que la ayudara.

Murcia Pinzón llevó a cabo una liposucción conocida dentro del mundo de la estética como “Suave Brisa” a Yuli Tatiana Murcia Tique que falleció ocho días después en una clínica de la capital caqueteña por una infección generalizada, aseguró Medicina Legal.

A pesar de esto, a Murcia Pinzón no le fue impuesta medida de aseguramiento, pero sigue involucrada en el proceso y se le realizará audiencia de individualización de pena y sentencia para su posterior condena.

Pero este no es el único caso relacionado con el procedimiento. El pasado viernes 8 de enero, una mujer de 42 años fue reportada como muerta por las autoridades, luego de acudir a una cirugía de este tipo.

Al parecer, operando desde la clandestinidad, un centro clínico estético del norte de la capital vallecaucana habría violado la medida municipal y de paso comprometido la vida de una ciudadana. Así lo confirmó la subsecretaria de prestación de servicios de la Secretaría de Salud de Cali, Yaneth Vélez Jaramillo:

El día de hoy nos enfrentamos a la noticia de un fallecimiento de una mujer de 42 años, que se realiza un procedimiento llamado suave brisa en una clínica estética, en el norte de la ciudad. Y estamos recomendando permanentemente a la ciudadanía que no se realice procedimientos de este tipo en sitios que no tienen la idoneidad para realizar cirugías de tan alta complejidad y que no pueden brindar la seguridad adecuada al paciente frente a complicaciones que se puedan presentar.