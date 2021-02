Alcaldía de Bogotá negó toda posibilidad de organizar partidos de fútbol con público en El Campín y Techo en 2021

Si bien el Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte (Idrd) anunció que prestará los recintos deportivos de Bogotá para llevar a cabo los encuentros de primera división de fútbol profesional de Colombia, la Alcaldía Mayor de Bogotá sepultó toda ilusión de los hinchas de estar de vuelta en los estadios de la capital .

Así lo confirmó el secretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, en diálogo sostenido con el programa Primer Toque del canal Win Sports. El funcionario dejó las expectativas claras de lo que será la asistencia de público a las graderías de los estadios de la capital. Esto dijo Gómez en la entrevista llevada a cabo en la mañana del miércoles 3 de febrero:

Como hincha de Santa Fe, nada me gustaría más que poder ver un estadio lleno, ojalá un clásico capitalino con las dos barras en el estadio. Sin embargo, tenemos que ser realistas, eso no va a pasar en un futuro cercano. Bogotá, al igual que Colombia, no va a tener inmunidad de rebaño en el 2021.