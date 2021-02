Natalia Bernal, la abogada que busca la penalización total del aborto, demandó a los magistrados por injuria y calumnia

Natalia Bernal

La lucha para legalizar el aborto bajo cualquier circunstancia en Colombia se viene prolongando desde hace años; sin embargo, durante el segundo semestre del 2020, se dio una nueva etapa de la discusión. De nuevo surgieron opiniones en contra y a favor sobre la medida para interrumpir embarazos no deseados; en medio de las discusiones, se destacó Natalia Bernal, caracterizada por su defensa del derecho a la vida. Su petición ante la Corte Constitucional para que prohibiera el aborto en cualquier caso fue blanco de investigaciones, por lo que los magistrados consideraron el lenguaje incorrecto e irrespetuoso que usó para presentar sus opiniones sobre el tema. Bernal contraatacó y denunció a los togados por calumnia e injuria.

El caso de Bernal se remonta al pasado 20 de enero de 2021, cuando, la Corte Constitucional solicitó investigar, disciplinariamente, a la funcionaria que, usó palabras como “secreto, engaño, deshonesto, y fraude” para referirse a situaciones alrededor de los debates frente a la despenalización total del aborto, según informó el portal de Caracol Radio.

“La abogada Natalia Bernal Cano ha presentado múltiples peticiones, todas ellas fundadas (...) En ellas no solo ha planteado expresiones que no tienen sustento, sino en varias ocasiones ha expresado afirmaciones en contra de varios magistrados y magistradas de la Corte Constitucional y ha utilizado en lenguaje carente de respeto con este Tribunal y que es, por esa misma circunstancia, incompatible con la majestad de la Justicia”, se lee en la sentencia contra la abogada.

En octubre, cuando la Sala Plena de la Corte Constitucional, de manera unánime, dejó en firme su decisión de establecer que la vida legal o existencia de una persona, en Colombia, “inicia a partir del nacimiento y no desde la gestación en el vientre de la progenitora”.

Manifestaciones para la despenalización del aborto.

El pronunciamiento de la Corte, precisamente, llegó luego de que Bernal buscara demostrar justo lo contrario, es decir, que la vida empezaba desde la concepción, “desconocen que son seres vivos inocentes capaces de sentir dolor y que son agredidos con métodos abortivos cuando se encuentran en el vientre materno porque no se les reconoce su condición de persona humana, titular de derechos y obligaciones”, le dijo la funcionaria a RCN Radio.

La denuncia que presenta Bernal está dirigida a tres magistrados del alto tribunal ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes de la Cámara. Los magistrados denunciados por Bernal son Gloria Ortiz, Alejandro Linares y Antonio José Lizarazo, según la denunciante, esos tres funcionarios estatales habrían calumniado e injuriado su actuar, además de haber adulterado las pruebas que ella presentó en sus alegatos para la prohibición de la despenalización del aborto.

De acuerdo con testimonios recopilados por el periódico El Tiempo, Bernal aseguró que las acusaciones en su contra eran ‘graves’ pues, según ella, “se desacreditaron intencionalmente pruebas médicas de carácter auténtico de daños provocados por abortos legales que yo misma presenté en mis actuaciones judiciales, al presentarlas en providencias judiciales como simples opiniones personales mías sin valor científico”.

La denuncia de Bernal sale a la luz a pesar de que ella misma, el pasado 19 de enero, pidiera disculpas públicas a los magistrados por el lenguaje que utilizó para defender su punto de vista sobre el aborto, que se inclina a los movimientos provida.

Mujeres en favor del aborto legal se manifiestan este lunes frente a la Corte Constitucional, que discute su despenalización total en Bogotá (Colombia). EFE/Mauricio Dueñas Castañeda