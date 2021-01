Comerciantes de Bogotá protestan por cuarentenas sectorizadas

Las cuarentenas que han decretado los gobiernos locales durante el primer mes del año por el aumento acelerado de contagios de covid-19, han afectado la economía de los comerciantes. En Bogotá, el confinamiento por localidades se terminó, pero nueve Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ) entrarán en esta dinámica. Los vendedores formales e informales que laboran en estas zonas están protestando por la medida, porque aseguran que “no aguantan más cierres”.

La población que más afectada está por la situación habita en el barrio La Gaitana, en la localidad de Suba, pues el territorio finalizará su periodo de aislamiento estricto este fin de semana e inmediatamente entrará en la cuarentena por UPZ. Los comerciantes del sector se están manifestando en la calle desde el 27 de enero en la noche y este 28 han continuado para exigirle a la alcaldesa de la capital, Claudia López, que les permita trabajar.

#Bogotá protesta #cuarentenas por agobio económico. Comerciantes y trabajadores informales.piden que no decreten más medidas restrictivas #COVIDー19 pic.twitter.com/rQUTf5A4Oc — YASMIN VELASCO (@1Yasminvelasco) January 28, 2021

“Estamos totalmente arruinados. Todo este año no hemos podido trabajar un solo día completo y la señora alcaldesa nos manda de nuevo a encerrarnos totalmente y nosotros sin comida, sin dinero para pagar servicios y arriendo”, dijo uno de los afectados a la emisora La F.M.

Los comerciantes aseguran que esta situación los ha obligado a despedir empleados, tener atrasos en el pago de los servicios de los locales, incluso, viven con la incertidumbre de saber si podrán alimentar a sus familias.

Los manifestantes enfatizan que no están pidiendo ayudas al gobierno local, sino que desean que los dejen laborar. La población argumenta que, en la práctica las cuarentenas no se están respetando porque las personas están saliendo, así que el peligro de aumento de casos no está relacionado a la apertura de los negocios no esenciales del sector. Así mismo, aseguran que de poder trabajar mantendrán la medida de pico y cédula, el control del aforo en los locales y las medidas de bioseguridad.

“Nosotros no les pedimos ayudas porque no nos las han dado y no nos las van a dar. Lo que necesitamos es que nos deje trabajar. Esta vez nos declaramos en desobediencia, ya no aguantamos más”, dijo otra de las comerciantes a Noticias Caracol.

Además de Suba, en otros sectores de la ciudad como Fontibón y Kennedy los comerciantes también iniciaron protestas con el mismo fin.

Las autoridades locales aseguran que ya están analizando la situación para llegar a un acuerdo que beneficie a los comerciantes y no derive en aumento de contagios por coronavirus. A pesar de esta declaración, los afectados aseguran que continuarán manifestándose hasta que la Alcaldía de Bogotá les de soluciones concretas para afrontar la problemática.

Así funcionará el confinamiento por UPZ en la capital

Este jueves 28 de enero, la Alcaldía de Bogotá publicó el decreto 032 del 28 de enero de 2021 en el cual se establecen la cuarentena por UPZ, los nuevos horarios de la restricción a la movilidad nocturna en la ciudad, las excepciones a las medidas, las actividades no permitidas y la restricción al consumo y expendio de bebidas alcohólicas, entre otros temas.

A partir del sábado 30 de enero de 2021, a las 00:00 horas, y hasta el próximo viernes 12 de febrero de 2021, a las 11:59 p.m., habrá cuarentena en 9 UPZ : Suba (Suba), Tibabuyes (Suba), El Rincón (Suba), Boyacá Real (Engativá), Garcés Navas (Engativá), Fontibón (Fontibón), Castilla (Kennedy), Timiza, (Kennedy) y Los Cedros (Usaquén).

Entre las excepciones que contempla el documento están los comercios de abastecimiento de alimentos, productos farmacéuticos, prestación de servicios esenciales, centros de salud y veterinarias. Además, los individuos podrán salir por “razones de fuerza mayor” que deberán ser acreditadas en caso que la autoridad así lo requiera.

Así mismo, el decreto prohíbe el expendio y consumo de bebidas embriagantes y alcohólicas en sitios públicos o abiertos al público o cuya actividad privada trascienda a lo público en las unidades de planeamiento zonal (UPZ) desde las cero horas (00:00 a.m.) del día 30 de enero de 2021, hasta las once y cincuenta y nueve (11:59 p.m.) del día 12 de febrero de 2021.

