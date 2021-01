“En Colombia se levanta una piedra y sale un sicario”: director de Human Rights Watch

Jose Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para las Americas. REUTERS/Andrea Martínez

Duros cuestionamientos de la ONG, Human Rights Watch (HRW) al gobierno del presidente Iván Duque por la incesable violencia que azota al país. José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, presentó el informe sobre América Latina y cuando se refirió a Colombia, fue enfático en decir que Duque ‘predica y no aplica’, haciendo referencia a que sus discursos no son acordes con la praxis.

A pesar de la retórica adecuada de Duque, esta no corresponde a las acciones que toma frente a la realidad que viven los territorios, víctimas del conflicto armado y todo lo que este acarrea.

“El presidente Duque tiene un discurso que en general no es beligerante, y que reconoce la importancia de los derechos humanos y la obligación de proteger a los líderes sociales en los territorios”, manifestó Vivanco.





“Sabemos que en Colombia uno levanta una piedra y sale un sicario” , expresó categóricamente José Miguel Vivanco, quien, además, cuestionó las actuaciones de la Fiscalía General de la Nación sobre su papel en enjuiciar a los líderes de las bandas sicariales en el país.

“Si la Fiscalía está dedicada a identificar sicarios y a capturarlos, son dos cosas distintas, lo cual obviamente es valioso e importante, pero insuficiente si no se hacen esfuerzos para que las investigaciones judiciales apunten a los cabecillas”, cuestionó Vivanco.

En el informe de la organización no gubernamental se refieren a los discursos del presidente Duque donde resalta la importancia de preservar los derechos humanos, guiados por los estándares internaciones. Sin embargo, según la ONG, las masacres, el asesinato de líderes sociales y la violencia recurrente en el país demuestran que “la respuesta hasta ahora del Gobierno nacional es eminentemente militar, es el despliegue de tropas militares, pero obviamente no es suficiente si no va acompañado con esfuerzos para fortalecer la justicia, la protección de personas” , criticó Vivanco, director de HRW.

Para ‘ratificar’ sus premisas, el director de Human Rights Watch (HRW) se refirió a las 66 masacres que azotaron al país en el 2020; además, recordó el asesinato de los 421 precursores de los derechos humanos que perdieron la vida por expresar sus ideales y según argumentó, la mayoría de estos crímenes siguen en la impunidad.

“El año pasado ha sido probablemente uno de los peores para los derechos humanos, yo me atrevería a decir en las últimas tres décadas. Ha sido un año muy duro para la causa de los derechos humanos”, dijo José Miguel Vivanco en una conferencia de prensa virtual.

Lea más detalles del informe sobre Colombia aquí: Colombia “se rajó” en Derechos Humanos durante 2020

Reacciones a dichos pronunciamientos

La frase de José Miguel Vivanco en la que dice que “en Colombia uno levanta una piedra y sale un sicario” no cayó muy bien en el Gobierno. Del gabinete Duque se pronunció Nancy Patricia Gutiérrez, consejera presidencial para los derechos humanos y aseguró que es “un poco exagerado decir que debajo de cada piedra hay un sicario”.

Además, según argumentó Gutiérrez, el narcotráfico sigue siendo el principal problema en el país y por eso “es que se debe ser contundente la acción de la fuerza pública”. Al referirse a los cuestionamientos de HRW sobre la Fiscalía, la consejera dijo:

“Se generó el cartel de los más buscados, justamente porque la Fiscalía General de la Nación identificó 31 responsables de homicidios de líderes sociales”, declaró.

Por otro lado, en redes sociales cientos de internautas se pronunciaron al respecto y, como siempre, hubo opiniones divididas. Por un lado, varios colombianos aseguraron que en Colombia “hay muchas piedras” y no de todas salen sicarios; algunos connacionales aseguraron que la mayoría de gente en el país es honesta y también se preocupan por la violencia y el respeto por los derechos humanos en todo el territorio nacional.

Así mismo, en el informe de la ONG, José Miguel Vivanco se refirió también a otros países del continente y calificó como dictaduras a lo que se vive en Nicaragua, Cuba y Venezuela.

“Son tres dictaduras que están más consolidadas y más fuertes que nunca a pesar de los abusos, a pesar de la presión que se ejerce a nivel internacional, de las denuncias, de la documentación que existe sobre crímenes atroces cometidos por esas tres dictaduras”, expresó el director de la ONG haciendo referencia a Nicolás Maduro en Venezuela, a Daniel Ortega en Nicaragua y a Miguel Díaz-Canel y Raúl Castro en Cuba.

SIGA LEYENDO SOBRE OTROS TEMAS

Disidencias de las FARC estarían suplantando a la Policía para delinquir en el Guaviare

Esto costarían las vacunas que adquirió Colombia contra el covid-19