El drama médico de la cantante colombiana que se obsesionó con tener los labios de Angelina Jolie

Hace unos días a través de un video que publicó en su cuenta de Instagram, la artista colombiana Koral Costa dejó ver cómo tenía su rostro hinchado por culpa de los biopolímeros, especialmente sus labios.

La esposa del actor Omar Murillo anunció en la grabación por lo que está pasando. “Etiqueten a los expertos en biopolímeros. Esto cada vez corre más” , escribió en el post.

Lea: Amaranta Hank se casó: él es el hombre que le robó el corazón a la actriz porno colombiana

“Hoy amanecí peor de mis labios, de mi mentón. Estoy inflamada. Pero ya decidí operarme para sacarme esto”, dijo la mujer.

Instagram

Este sábado en el programa La Red, Koral Costa entregó más detalles acerca del drama que vive por cuenta de estas intervenciones quirúrgicas que se hizo tiempo atrás.

La cantante contó que se operó tres veces pero que no sabía exactamente lo que le estaban poniendo para aumentar el grosor de sus labios. “Yo soñaba con tener los labios de Angelina Jolie”, le dijo la mujer al programa de farándula .

“Yo no sé que me estaban poniendo si era caucho, si era cemento, yo ni siquiera sabía. Y creo que ese ha sido el problema de todas las chicas”, contó la influencer.

Según Koral, su error estuvo en entrar al primer garaje que encontró para hacerse el procedimiento. “Mis labios son una adicción para mi, ver mis labios gruesos. La persona me inyectó y yo feliz” . Explicó que tenía 19 años y fue muy inmadura para esa elección.

“Yo empecé a sentir como un barrito y me dolía. Yo siento como una piedrita. Yo dije, esto no es normal. Hay días que yo amanezco bien, pero otros en los que amanezco super hinchada y se me duermen los labios”, le dijo Costa a La Red.

Koral admitió que no fue al médico por un tiempo porque tenía miedo de que tuviera algo y que tuvieran que intervenirla quirúrgicamente.

Lea: “Soy demasiado burguesa para ser de izquierda, demasiado liberal para ser de derecha y el centro no sé dónde queda”: Margarita Rosa de Francisco vuelve a hablar de política colombiana

“Me da miedo, pero yo creo que ya es el momento de corregir esto” , señaló la colombiana. Es por eso que tomó la decisión de ir a un médico.

“En algún momento me hizo llorar, pero ya lo asumí, no quiere decir que si me retiro esto no me los vuelvo a poner, porque me encantan mis labios gruesos. Yo no dejaría de operarme porque me gustan mis labios pero ya lo haría con alguien experto”, reconoció la cantante.

Koral es reconocida por su música de salsa urbana, nació en la ciudad de Cali y allí es donde tiene miles de seguidores que resaltan su talento. “Koral Costa, la mi amorcht, la más la reina de la salsa urbana” , así es como se autodenomina en su cuenta de Instagram.

También es reconocida por ser la esposa del actor Omar Murillo, con quien suele subir videos a sus redes sociales.